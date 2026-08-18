Заступниця міністра культури: Коли РФ системно нищить українську книжку, держава повинна відповідати системними інструментами

Міністерство культури України, реагуючи на цілеспрямовані дії РФ стосовно українського книгодрукарства, розробило низку заходів з підтримки галузі, що, зокрема передбачають компенсацію частини вартості оренди для книгарень, відновлення програми поповнення бібліотечних фондів; розширення "єКниги" на батьків новонароджених; поширення державної ініціативи "Тисячовесна" на книжкову сферу, повідомила заступниця міністра культури Богдана Лаюк.

"Наклади, склади, обладнання, книгарні. Російські удари б’ють по всьому ланцюгу – від друкарні до полиці. Коли Росія системно нищить українську книжку, держава повинна відповідати системними інструментами", – написала вона у Фейсбуці у вівторок.

За її словами, Міністерство культури провело спільну нараду з Міністерством економіки та довкілля, народними депутатами, Українським інститутом книги, Держкомтелерадіо, Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів, видавцями, друкарнями і книгарнями, які зазнали втрат. "Це вже друга внутрішньоурядова нарада, на якій ми чесно поговорили про те, як розвивається ситуація", – зазначила вона.

Лаюк розповіла, що готує Мінкульт: "Компенсацію частини вартості оренди для книгарень – за дорученням Прем’єр-міністра України; Відновлення програми ; поповнення бібліотечних фондів; розширення "єКниги" на батьків новонароджених. Тим самим законопроєктом планують внести правку, яка дозволить запустити субвенцію на оренду приміщень для книгарень з урахуванням сучасних систем РРО". Також Лаюк повідомила, що готується поширення державної ініціативи "Тисячовесна" на книжкову сферу наступного року.

Заступниця міністра повідомила, що Міністерство культури створює постійно діючу робочу групу з підтримки книжкової сфери за участю учасників ринку. Лаюк зазначила, що міністерство наразі збирає інформацію від постраждалих включно з тим, як вони оцінюють свої перспективи в розрізі найближчого року. "Особливої уваги потребують малі видавці й ми готуємо окреме рішення щодо них", – наголосила вона.

За словами службовиці, на цій нараді Мінекономіки представило інструменти політики "Зроблено в Україні": гранти на відновлення виробництва, доступні кредити 5-7-9%, компенсацію воєнних ризиків і страхових премій. "Ці механізми охоплюють будівлі, приміщення й обладнання, тоді як для видавництв і книгарень основним активом є книжки. Мінекономіки опрацює поширення страхування і компенсації воєнних ризиків на товари в обороті та готову продукцію. Окреме питання – пільгове кредитування для видавців", – написала вона.