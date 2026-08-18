Бережна: Готуємо опитування експертів та учасників "Тисячовесни-2026", щоб покращити ініціативу в наступному році

Міністерсво культури України готує опитування експертів, команди та учасників програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2026", щоб зібрати відгуки і покращити ініціативу в наступному році, повідомила віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Пітчинги "Тисячовесни" завершилися. Що далі? … Зараз комісії фіналізують технічні деталі. Також чекаємо на результати напряму "Аудіовізуальні шоу та відео для соціальних мереж". Оголосимо їх уже цього тижня під час брифінгу. Після цього, Мінкульт оприлюднить наказ про визначення переможців. Далі – відкриття рахунків у Казначействі, доопрацювання кошторисів, укладання договорів і фінансування", – написала Бережна в мережі Facebook.

Вона нагадала, що договори передбачають 90% попередньої оплати, після чого команди переходять безпосередньо до створення своїх проєктів.

"Також готуємо окремі зустрічі та опитування експертів, команди та учасників, щоб зібрати фідбек про цьогорічну "Тисячовесну". Ми у постійному діалозі зі спільнотою, постійно працюємо над покращеннями ініціативи", – розповіла віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.