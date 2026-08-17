Опера "Креонт" Бортнянського повертається на театральну сцену

Опера "Креонт" українського композитора XVIII століття Дмитра Бортнянського, яка не звучала понад 250 років від часу її створення, буде представлена у театральній постановці на сцені Національної музичної академії України в Києві.

"Вперше за 250 років від написання ця опера пролунає зі сцени нашої Академії. Ми повертаємо світу неперевершених українських композиторів, а для наших студентів це можливість стати частиною легендарного проєкту", – наголосив ректор Національної музичної академії України Максим Тимошенко.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відкрита репетиція опери відбулася в Академії в понеділок.

За словами диригента-постановника, автор сучасної інтерпретації опери, артиста ЮНЕСКО заради миру Герман Макаренко, музичний матеріал "Креонта" складний, а підготовка вистави відбувалася у короткі строки – лише за чотири місяці.

"Прем'єра запланована на 3 вересня на сцені Національної музичної академії України", – повідомив Макаренко.

Партію Антігони виконує солістка Національної опери ім. Тараса Шевченка Ольга Фомічова, Креонта – соліст Національної філармонії Сергій Бортник, хорові партії – Національна заслужена академічна капела "Думка", оперне дійство – у супроводі Національного президентського оркестру України.

Міжнародний проєкт під патронатом ЮНЕСКО "Повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського "Креонт"" розпочався у 2024 році. Вперше у листопаді 2024 року здійснено концертну постановку, а у жовтні 2025-го – театральну прем'єру у Чернівцях.

Як повідомлялося, опера "Креонт" Бортнянського вперше прозвучала у Teatro San Benedetto у Венеції у 1776 році, проте згодом була втрачена. Рукопис партитури опери була знайдена у 2023 році у Biblioteca da Ajuda (Португалія) Опера заснована на трагедії Софокла "Антігона", однак Бортнянський переосмислив фінал трагедії та модернізував сюжет.