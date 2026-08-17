У проєкті "Тисячовесна-2026" для дитячої аудиторії перемогли: "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів.

Загалом у категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" було подано 236 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань кіно допустило 170 проєктів до другого етапу мистецького конкурсу. Після експертного оцінювання до останнього етапу пройшло 129 заявок.

По результатам фінального пітчингу, який відбувся 12-16 серпня у категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогло 30 проєктів, які отримають державне фінансування.

Зокрема, ТОВ "Плюс ТБ" перемогло з двома проєктом "Байки Сковороди" (1 і 2 сезони) – анімаційний серіал, створений на основі філософської спадщини Григорія Сковороди, що адаптує його байки до сучасного дитячого сприйняття, через пригодницький і гумористичний формати.

Також ТОВ "Патрон не спить" буде знімати продовження про пригоди мультиплікаційного героя пса Патрона – "Пес Патрон. Секретний клуб", у якому пес збирає секретний клуб тварин-суперагентів, щоб зупинити хаос.

Крім того, ТОВ "Мун Мен" отримає фінансування на проєкт "Червона зона" режисерки Ірини Цілик – сучасна авторська анімація, заснована на документальному матеріалі, досліджує досвід українських жінок під час війни, життя родин військовослужбовців та глибинні трансформації, які докорінно змінюють українське суспільство.

Серед іншого, ТОВ "Продакшн №1" зніматиме проєкт "Ромашка-Скаут", який розповідає про 15-річного блогер, який замість ТікТок-хаусу потрапляє у "Пласт".

Також ТОВ "ГУД МУД продакшн" отримає фінансування на проєкт "Товариство ІПСОшників", де за сюжетом, ворожа пропаганда запускає фейк про "біо-ведмедів" у Житомирі, старшокласниця Даша з друзями, залучившись підтримкою вчителя "Захисту України", починають знімати відео-відповідь, щоб висміяти ворога.

Крім того, серед переможців повнометражні і короткометражні проєкти для різновікової авдиторії і анімація на широкий спектр тем.

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/08/rekomendovani-do-peremogy_nove.pdf

Як повідомлялося, у фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".

В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе.

Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.