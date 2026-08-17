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Культура

Україна висловлює глибоке занепокоєння щодо включення фільму Хржановського "DAU" до програми Венеційського кінофестивалю

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Україна висловлює глибоке занепокоєння щодо включення фільму Хржановського "DAU" до програми Венеційського кінофестивалю
Фото: https://www.labiennale.org/

Міністерство культури України та Міністерство закордонних справ України заявили про глибоке занепокоєння щодо включення фільму Іллі Хржановського "DAU" до програми Венеційського міжнародного кінофестивалю.

"Венеційський міжнародний кінофестиваль, організований La Biennale di Venezia, є однією з найвпливовіших кінематографічних платформ світу, а його рішення мають вагоме значення для того, що міжнародна культурна спільнота визнає та легітимізує. Саме тому включення фільму Іллі Хржановського "DAU" до основного конкурсу 83-го Венеційського кінофестивалю, де він змагатиметься за "Золотого лева", викликає глибоке занепокоєння. У час, коли Росія продовжує загарбницьку війну проти України, систематично руйнуючи наші міста, культурну спадщину та національну ідентичність, надання однієї з найпрестижніших культурних платформ проєкту, пов’язаному з російською державою та її мережами впливу, надсилає вкрай тривожний сигнал", – йдеться у спільній заяві відомств.

Міністерства зазначили, що глибоко поважають кураторську незалежність фестивалю та його мистецьке рішення, але водночас культуру не можна розглядати у відриві від політики або оцінювати виключно за художніми критеріями, не зважаючи на те, хто її фінансує та чиї інтереси вона зрештою обслуговує.

Зазначається, що уважний аналіз передісторії фільму "DAU" показує, що проєкт фінансував російський бізнесмен Сергій Адоньєв, який перебуває під санкціями США та України та має підтверджені зв’язки з режимом Володимира Путіна.

"Режисер фільму Ілля Хржановський очолював культурний проєкт, профінансований пов’язаними з Кремлем російськими олігархами, який зазнав широкої критики з боку українських та міжнародних інтелектуалів. Виконавець головної ролі у фільмі Теодор Курентзис прийняв російське громадянство, надане Владіміром Путіним, і розвивав свою музичну кар’єру завдяки фінансуванню з боку підсанкційних російських державних банків та державних культурних інституцій. Ці зв’язки вже призвели до того, що низка європейських культурних інституцій скасувала його виступи та припинила співпрацю з ним", – йдеться в заяві.

Крім того, звертається увага на те, що "DAU" знімали в Харкові у 2008-2011 рр., однак українське місто у фільмі показано виключно крізь радянську оптику, без урахування його власної історії та ідентичності. Такий підхід відображає ту саму імперську наративну модель, яку Росія продовжує нав’язувати через свою загарбницьку війну проти України.

"Ми не закликаємо до цензури культури чи митців. Ми закликаємо Венеційський міжнародний кінофестиваль та ширшу культурну спільноту усвідомити, як Росія перетворює культуру на інструмент своєї гібридної війни, і припинити сприймати підтримані Кремлем культурні проєкти як політично нейтральні", – наголосили в Мінкультури і МЗС.

Серед іншого, відомства закликали всі авторитетні міжнародні культурні платформи здійснювати належну перевірку, щоб культурні інструменти держави, яка продовжує вести загарбницьку війну проти України, не легітимізувалися під прикриттям принципу свободи мистецтва.

#венеціанський_кінофестиваль #мінкультури #росіяни
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