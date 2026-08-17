Документальні фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе перемогли у проєкті "Тисячовесна-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 повнометражних і короткометражних проєктів.

Загалом у категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" було подано 468 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань кіно допустило 355 проєктів до другого етапу мистецького конкурсу. Після експертного оцінювання до останнього етапу пройшла 241 заявка.

По результатам фінального пітчингу, який відбувся 12-16 серпня у категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, які отримають державне фінансування.

Зокрема, ТОВ "2Брейв продакшнс" отримає фінансування на фільм "Супер Х’юманс", який не показує війну безпосередньо на полі бою, а занурює глядача у центр Superhumans у Львові, де цивільні й ветерани вчаться ходити, танцювати й жити з тілами, зміненими війною.

Також ФОП "Корнієнко Андрій Вікторович" зніматиме фільм "Я – Симоненко!", в якому йтиме розповідь про Мирославу Симоненко – єдину онука поета-шістдесятника Василя Симоненка, яка вже 12 років мешкає в Канаді, але весною 2027 року вперше з початку повномасштабного вторгнення повертається в Україну, щоб відвідати маму та музей у Черкасах, дослідити дідові архіви.

Крім того, ТОВ "Віжн продакшн" перемогло з проєктом "Голодомор. Негативи злочину" – документальний road movie про спадщину фотографа Марка Залізняка, який задокументував Голодомор.

В свою чергу, ФОП "Бурба Артем Миколайович" зніматиме за державне фінансування фільм "Нежиття" – повнометражна документалка, побудована на особистих історіях п’яти жінок: дружин, матерів та наречених воїнів корпусу "Азов", які потрапили до російського полону, загинули в неволі або повернулися додому після місяців утримання.

Також ФОП "Івашина Денис Сергійович" увійшов до списку переможців з проєктом "Слово, яке не вмирає" – документальний фільм досліджує актуальність праці Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?", написаної у 1965 році як викриття радянської політики знищення української ідентичності.

ФОП "Литвиненко Андрій Володимирович" отримає фінансування на повнометражний документальний фільм у жанрі лінгвістичного детективу "Її три дієслова", присвячений розслідуванню вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у липні 2024 року.

Крім того, ФОП "Літвін Ангеліна Олександрівна" зніматиме стрічку "Жінка з кіноапаратом", основною метою якої є створення сучасного документального фільму, який повертає постать Софії Яблонської до українського культурного простору.

Серед іншого, ТОВ "Віжн 3" переміг з проєктом "Гонгадзе". У фільмі автори фокусуватимуться на кількох фундаментальних версіях вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, які в різний час розглядало слідство: політичне замовлення, спецоперація Кремля, любовний трикутник, ексцес виконавця.

Ще одним проектом-переможцем став фільм ТОВ "Вавилон 13 продакшн" – "Я, Максим Кривцов", зібраний із архівних відеозаписів 2015-2024 років, що відтворює присутність українського поета, військовослужбовця та громадського діяча Максима Кривцова через фрагменти зафіксованого на відео часу.

Крім того, серед переможців повнометражні і короткометражні документальні проєкти, які звертаються до таких тем, як: повномасштабна війна, посттравматичний синдром, ветерани, досвід війни, спорт, технології, культуру, кіберспорт та інші.

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/08/rekomendovani-do-peremogy_nove.pdf

Як повідомлялося, у фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".

Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.