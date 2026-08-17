У Бразилії та Італії знайшли 11 викрадених картин видатних художників

Поліцейські Бразилії та Італії знайшли в п’ятницю викрадені картини французьких художників Анрі Матісса, П’єра-Огюста Ренуара та Поля Сезанна, повідомляє The New York Times.

Поліція Бразилії повернула вісім полотен Матісса, викрадених у грудні 2025 року з бібліотеки Маріу ді Андраді в Сан-Паулу. Їх знайшли в квартирі в Сан-Бернарду-ду-Кампу. Поліція затримала в квартирі ймовірного замовника крадіжки.

Злодії винесли картини з бібліотеки під час відвідування. Наступного дня після крадіжки поліція затримала одного з імовірних злочинців. Крім того, у квітні поліція затримала чоловіка та жінку, яких підозрюють в організації злочину.

Тим часом в Італії поліція знайшла в п’ятницю три картини пензля Матісса, Ренуара та Сезанна, викрадені в березні цього року з приватного музею в Пармі. Ці полотна оцінюються, загалом, у понад $10 млн. Крадіжка сталася вночі й тривала менше трьох хвилин. На камерах відеоспостереження видно, як двоє чоловіків у масках розбивають скло вхідних дверей, проникають у зал із картинами та знімають їх зі стіни. На виході на них чекав третій чоловік, якому вони передали картини. Про те, чи вдалося в результаті затримати підозрюваних, не повідомляється.