Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів.

Загалом у категорії "Ігрові фільми та серіали" було подано 449 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань кіно допустило 405 проєктів до другого етапу мистецького конкурсу. Після експертного оцінювання до останнього етапу пройшло 290 заявок.

За результатами фінального пітчингу, який відбувся 12-16 серпня у категорії "Ігрові фільми та серіали", перемогли 92 проєкти, які отримають державне фінансування.

Зокрема, серед переможців ТОВ "ЕФ Філмз", яке хоче зняти фільм "Фехтувальниця. Головний поєдинок" про життєвий шлях української фетхувальниці Ольги Харлан, кульмінацією якого має стати її протистояння спортивній системі під час війни, коли вона на Олімпіаді в Парижі відмовляється потиснути руку суперниці з країни-агресора.

Також перемогло ТОВ "ТелеПростір Студіо" із фільмом "45:42", який розповідає про чотирьох українських шаблісток, які проходить шлях особистих та спортивних випробовувань, щоб на Олімпійських іграх-2024 здобути золото і показати незламність та силу українців.

Крім того, ТОВ "Основа фільм продакшн" зніматиме фільм під назвою "Вірський", що розповідатиме про хореограф Павла Вірського, який в найстрашніші радянські часи репресій і Другої світової війни зміг створити перший український національний Ансамбль танцю і здобути йому всесвітнє визнання.

ТОВ "Кобза" перемогло з фільмом "Алла Горська", що розповідає про шлях відомої української художниці.

Також ТОВ "Солар медіа інтертеймент" зніматиме стрічку "Всьо чотко!" про фронтмена гурту "Брати Гадюкіни" Сергія Кузьмінського, який через особисту історію становлення одного з символів української контркультури досліджує ціну свободи, формування сучасної української ідентичності та популяризує культурну спадщину України серед широкої аудиторії.

Крім того, фінансування отримає ТОВ "Іллєнко Фільм Продакшенс" на фільм "Золотий лев на Івана Купала", який розповідає про молодого режисера Юрія Іллєнка, що бореться, щоб показати своє поетичне кіно за "залізною завісою".

Серед іншого, ТОВ "І Еф пікчерс" перемогло з фільмом "Мигдалеве дерево" (Badem Terek), яке розповідає, як в консервативній кримськотатарській родині єдиний син робить камінг-аут.

Також ТОВ "Лорел діджитал медіа" за державний кошт зніматиме стрічку "За двома зайцями. 90-ті", що є сучасним жанровим переосмисленням класичного драматургічного твору, перенесеного в контекст українських 1990-х років.

В свою чергу, ТОВ "В. І. П. Тернопіль" перемогло з фільмом "Вертеп в хату" – різдвяною комедією про дрібних аферистів, які маскуються під святковий вертеп, щоб потрапити до заможних будинків.

ТОВ "Прайм Сторі Пікчерс" зніматиме фільм "Бігуни" – кримінальну драму про підлітків Кривого Рогу початку 1990-х, втягнутих у явище масових вуличних воєн.

Крім того, серед переможців повнометражні і короткометражні ігрові проєкти різних жанрів, які звертаються до таких тем, як: повномасштабна війна, посттравматичний синдром, волонтерство, ветерани, міфологія, кохання та інші.

В той же час, серед проєктів, які не перемогли: спортивна драма "Лобановський" про перші видатні перемоги українського футбольного тренера Валерія Лобановського; фільм про життя та творчість Володимира Івасюка – "Червона Рута"; стрічка "Остання графиня" – історична драма за мотивами реальних подій про графиню Наталію Уварову з роду Терещенків, яка на тлі Української революції 1917-1918 років, Першої світової війни та встановлення більшовицької влади втрачає все.

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 545 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявила, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.