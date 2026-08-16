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Культура

Катамадзе виступила на фінальному концерті Bouquet Kyiv Stage

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Ніно Катамадзе, вокал, та Національний ансамбль солістів "Київська камерата". Головна сцена VIII фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, Національний заповідник "Софія Київська", Київ, 16.08.2026
Ніно Катамадзе, вокал, та Національний ансамбль солістів "Київська камерата". Головна сцена VIII фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, Національний заповідник "Софія Київська", Київ, 16.08.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе  виступила на заключному концерті дев'ятого фестивалю високого мистецтва  Bouquet Kyiv Stage у неділю. 

"Bouquet Kyiv Stage – це про красу. Й ми озброєні цією красою, тому ми переможемо", – сказав співзасновник фестивалю  Євгеній Уткін, відкриваючі  концерт. 

Концерт "Букет! Букет!! Букет!!!" у виконанні Національного ансамблю солістів "Київська камерата". Головна сцена VIII фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, Національний заповідник "Софія Київська", Київ, 16.08.2026 Фото — Марина Згарда

Як повідомляє кореспондент агентства  "Інтерфакс-Україна", на концерте "Букет! Букет!! Букет!!!" прозвучали оркестрові версії грузинського композитора та диригента  Ніколоза Рачвелі відомої кіномузики у виконанні національного ансамблю солістів "Київська камерата".

Фестиваль об'єднав музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, програми для дітей, дискусії. На його майданчиках  на території національного заповідника "Софія Київська" за чотири дні (13-16 серпня) відбулося понад 50 подій. 

Концерт "Оркестрові ландшафти: Шипович-Яновський" проекту "Звільнена музика" у виконанні Національного президентського оркестру. Головна сцена VIII фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, Національний заповідник "Софія Київська", Київ, 15.08.2026 Фото — Олександр Зубко

Знаковою подією став дослідницько-культурний проєкт "Звільнена музика", який повертає публіці музику репресованих українських композиторів Валерія Польового, Константина Шиповича, Бориса Яновського, Павла Сениці, Антона Рудницького.

Bouquet Kyiv Stage засновано у 2018 році. Символ фестивалю – "Букет", створений українським художником Олександром Дубовиком. 

Тема цьогорічного фестивалю – "Озброєні красою".

#музика #фестиваль #bouquetkyivstage2026 #bouquet_kyiv_stage
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