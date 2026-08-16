Визначено переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, фінансування отримають 545 проєктів

За результатами пітчингу переможцями третього етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" в 2026 році визначено 545 із 1227 проєктів у сфері кіно, музики та мистецтва.

Прийом заявок на участь у програмі "Тисячовесна" завершився 4 червня. Загалом було подано 2634 заявки.

За результатами першого технічного етапу до експертного оцінювання було допущено 2172 заявки: за напрямом "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" – 462; за напрямом "Візуальне мистецтво" – 199; за напрямом "Сучасна музика" – 299; за напрямом "Перформативне мистецтво" – 282; за напрямом "Ігрові фільми та серіали" – 405; за напрямом "Неігрові (документальні) фільми та серіали" – 355; за напрямом "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" – 170 заявок.

Далі до 28 липня тривало експертне оцінювання (за напрямом Мінкультури "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" – триватиме до 19 серпня). На цьому етапі відбулася комплексна фахова оцінка поданих проєктів понад 180-ма експертами, щоб визначити ті, яеі пройдуть до фінального пітчингу.

Так, Державне агентство України з питань кіно допустило до наступного етапу конкурсу 290 із 405 заявок ігрових фільмів та серіалів, 241 із 355 заявок документальних фільмів та серіалів, 129 із 170 заявок фільми для дитячої аудиторії та анімації.

Також Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти допустило 136 із 199 заявок візуального мистецтва, 214 із 299 заявок сучасної музики, 217 із 282 заявок перформативного мистецтва.

Загалом до фінальногу пітчингу, який проходив 12-16 серпня в Івано-Франківську пітчингу було допущено 1227 проєктів.

За його результатами фінансування отримають 545 проєктів: "Візуальне мистецтво" – 77 проєктів, "Перформативне мистецтво" – 133 проєкти, "Сучасна музика" – 143 проєкти, "Неігрові (документальні) фільми та серіали" – 70 проєктів, "Ігрові фільми та серіали" – 92 проєкти, "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" – 30 проєктів.

Окремий порядок оцінювання діє для напряму "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж", для якого другий етап буде фінальним. Його результати будуть повідомлені пізніше, орієнтовно 19 серпня.

Орієнтовне фінансування за напрямами: ігрові фільми та серіали – 1,9 млрд грн; неігрові (документальні) фільми та серіали – 240 млн грн; анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії – 490 млн грн; сучасна музика – 300 млн грн; перформативне мистецтво – 400 млн грн; візуальне мистецтво – 300 млн грн; аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж – 260 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходив 12-16 серпня.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.