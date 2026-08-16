В Одесі демонтували захисний шар на пам'ятнику Дюку де Рішельє

В Одесі за ініціативи депутатів Одеської міської ради розпочали роботи зі звільнення пам’ятника Дюку де Рішельє від мішків із піском, які захищали скульптуру від уламків та ударної хвилі з перших днів повномасштабної війни, повідомляє пресслужба міськради.

"Наразі комунальні служби завершують прибирання піску та сміття з території навколо пам’ятника", – йдеться у повідомленні.

Місто планувало провести частковий демонтаж захисного шару, щоб отримати доступ до скульптури та оцінити її стан із залученням профільних фахівців, пояснив начальник управління з питань ЮНЕСКО та захисту культурної спадщини Федір Стоянов.

"Дюк де Рішельє – один із символів нашого міста. Для нас важливо зберегти його для наступних поколінь. Після кількох років перебування пам’ятника під захисною конструкцією виникло закономірне питання щодо стану самої металевої скульптури", – зазначив він.

Після відкриття пам’ятника перший візуальний огляд показав, що скульптура перебуває у задовільному стані. Ознак небезпечних процесів, деформацій чи інших пошкоджень, які могли б загрожувати технічному стану скульптури або постаменту, наразі не виявлено.

У найближчі дні пам’ятник обстежать фахівці будівельної академії та спеціалісти у сфері охорони культурної спадщини. За результатами обстеження визначать подальші заходи щодо його захисту.

Зокрема, розглядатимуть питання відновлення захисної конструкції та її можливого оновлення. Попередньо опрацьовано кілька варіантів, адже надалі необхідно забезпечити надійний захист пам’ятника від можливих ворожих атак.

Остаточне рішення щодо подальшого захисту Дюка де Рішельє буде ухвалено після професійного обстеження.