Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Представники книжкової галузі про атаку РФ на книжковий ринок: Для старої Петрівки це може стати остаточною крапкою

2 хв читати
Додати як джерело
Представники книжкової галузі про атаку РФ на книжковий ринок: Для старої Петрівки це може стати остаточною крапкою
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Представники книжкової галузі, коментуючи атаку Росії на книжковий ринок біля метро "Почайна", говорять про закінчення епохи і остаточну крапку старого формату відомої локації.

"Я з того покоління, яке значну частину своїх потреб закривало на Петрівці… Відверто: коли багато років тому купував там "Код да Вінчі" Дена Брауна, я навряд чи замислювався, легальна це копія чи піратська. Петрівка була особливим місцем. Вона десятиліттями давала киянам те, чого часто не вистачало в інших місцях: величезний вибір і доступну ціну. Сьогодні Росія завдала чергового удару по Україні. Внаслідок атаки масштабна пожежа охопила і книжковий ринок на Петрівці. І, думаю, для старої Петрівки це може стати остаточною крапкою", – написав засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов.

Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова прокоментувала руйнування російським обстрілом книжкового ринку на Почайній словами: "Закінчилася ціла епоха…".

У свою чергу генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький наголосив, що "цього разу – історію книжкового ринку закінчено"

"На жаль, черговий обстріл, чергові знищені склади з книжками…", – написав в мережі Facebook керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко.

Як повідомлялося, в ніч проти 16 серпня через російський обстріл сталася масштабна пожежа на книжковому ринку біля станції метро "Почайна". Згідно з опублікованими фото і відео, ринок зазнав значних пошкоджень.

У липні 2026 року, відповідаючи на запитання, чи комунікувала Асоціація видавців з поліцією щодо реалізації піратських репринтів на книжкових ринках в Києві, керівник УВА Артем Біденко зазначив, що комунікація ведеться, але там є складнощі. Зокрема, він зазначав, що у законодавстві щодо порушення права інтелектуальної власності прописано, що має бути доведена завдана шкода, і у випадку з книжками, оскільки вони не є дорогими, це складно зробити.

#видавці #атака_рф #книжковий_ринок #петрівка #реакція
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в ініціативі підтримки українського к…

Читати
Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати …

Читати
Бережна про культурний продукт, який споживає: стендап Ліпка, музика Паліндрома, фільми Лукіча і книга Найем

Бережна про культурний продукт, який споживає: стендап Ліпка, музика Паліндрома, фільми Лукіча і книга Найем

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла, що саме вона споживає з українського к…

Читати