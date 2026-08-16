Представники книжкової галузі про атаку РФ на книжковий ринок: Для старої Петрівки це може стати остаточною крапкою

Представники книжкової галузі, коментуючи атаку Росії на книжковий ринок біля метро "Почайна", говорять про закінчення епохи і остаточну крапку старого формату відомої локації.

"Я з того покоління, яке значну частину своїх потреб закривало на Петрівці… Відверто: коли багато років тому купував там "Код да Вінчі" Дена Брауна, я навряд чи замислювався, легальна це копія чи піратська. Петрівка була особливим місцем. Вона десятиліттями давала киянам те, чого часто не вистачало в інших місцях: величезний вибір і доступну ціну. Сьогодні Росія завдала чергового удару по Україні. Внаслідок атаки масштабна пожежа охопила і книжковий ринок на Петрівці. І, думаю, для старої Петрівки це може стати остаточною крапкою", – написав засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов.

Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова прокоментувала руйнування російським обстрілом книжкового ринку на Почайній словами: "Закінчилася ціла епоха…".

У свою чергу генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький наголосив, що "цього разу – історію книжкового ринку закінчено"

"На жаль, черговий обстріл, чергові знищені склади з книжками…", – написав в мережі Facebook керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко.

Як повідомлялося, в ніч проти 16 серпня через російський обстріл сталася масштабна пожежа на книжковому ринку біля станції метро "Почайна". Згідно з опублікованими фото і відео, ринок зазнав значних пошкоджень.

У липні 2026 року, відповідаючи на запитання, чи комунікувала Асоціація видавців з поліцією щодо реалізації піратських репринтів на книжкових ринках в Києві, керівник УВА Артем Біденко зазначив, що комунікація ведеться, але там є складнощі. Зокрема, він зазначав, що у законодавстві щодо порушення права інтелектуальної власності прописано, що має бути доведена завдана шкода, і у випадку з книжками, оскільки вони не є дорогими, це складно зробити.