Заступниця міністра культури Лаюк: Бібліотеки мають стати частиною безпекової інфраструктури держави

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявила, що українські бібліотеки повинні увійти до архітектури національної безпеки за прикладом країн Північної Європи, де заклади культури вже є частиною системи total defence.

"Бібліотеки повинні не просто бути головним місцем зустрічі для громад, але й ставати частиною безпекової інфраструктури країни. У окремих країнах Європи бібліотеки вже вписані в систему total defence, передусім це стосується нордичних країн, які вбачають роль інституцій і закладів культури і в обороні, і в побудові психологічної стійкості людей", – цитує Лаюк пресслужба за результатами дискусії "Не сподівайтесь позбутися бібліотек" у межах фестивалю BestsellerFest.

За її словами, українські бібліотекарі мають що розповісти іноземним колегам, хоча наразі не є частиною архітектури національної безпеки: історія релокацій, знищених фондів, робота з внутрішньо переміщеними людьми, проєкти підтримки війська і робота для громад.

"Бібліотеки – одна з найбільш розгалужених мереж закладів культури в Україні і друга за чисельністю серед постраждалих від війни. Від початку повномасштабного вторгнення російські атаки знищили 228 бібліотек, ще 678 зазнали пошкоджень. Станом на кінець липня 2026 року постраждалих бібліотек – 906", – розповіли у відомстві.

Зазначається, що Мінкультури спільно з Міністерством фінансів працюють над відновленням програми оновлення фондів українських бібліотек, а також триває інституційна реформа мережі закладів культури.

Як повідомлялося, у кінці травня віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня.

22 червня заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявила, що їй не подобається ідея, що бібліотеки необхідно перетворити на культурні хаби чи культурні центри, а також, що вона проти того, щоб просто говорити про закриття бібліотек. В той же час, заступниця зазначила, що наразі немає фінального рішення, як буде виглядати модель співфінансування з громадами поповнення бібліотечних фондів.

В свою чергу, керівник Української видавничої асоціації (УВА) Артем Біденко вважає, що в рамках бібліотечної реформи мають бути сформовані моделі бібліотек, які перетворяться на культурні хаби, а також допустив, що скорочення мережі не уникнути.

Згідно з дослідженням Українського інституту книги (УІК), книжки для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек закуповували у 2025 році лише 47% громад.