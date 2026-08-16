В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в ініціативі підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

"Ми бачили цьогоріч ситуацію, коли це було на рівні повідомлення про те, що дві режисерки мають зв’язки з Росією. Я думаю, що в наступній ітерації постанови по "Тисячовесні", після того, як ми зробимо всі висновки по цьому року, ми швидше за все будемо це прописувати в постанові, щоб ні в кого не було запитань: хто має право брати участь, хто не має права брати участь, мається на увазі, яка взаємодія з Росією вважається такою, що унеможливлює участь. Чітко все пропишем", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи буде відслідковуватися, щоб в проєктах, які фінансуватимуться за рахунок коштів програми "Тисячовесна", не брали участь люди, які після 2014 року взаємодіяли з Росією, виступали в РФ чи знімалися в російських проєктах, за прикладом з обмеженнями, які існують у національному відборі на "Євробачення".

Що стосується "Тисячовесни-2026", віцепрем’єрка зазначила, що зараз голосування за проекти – це суто рішення експертів, які можуть суб’єктивно базувати свою оцінку на різних факторах, як і на якості проекту, так і на ціннісних речах.

"Ми як держава можемо зробити такий дуже чіткий фільтр на вході – що це взагалі не розглядається. В цій ітерації постанови цього немає. Але тим не менше, от такий фільтр, побудований на об’єктивній оцінці експертів, він все одно існує. Якщо експерти домовляться про те, що вони не хочуть, щоб з кількості проектів, які підтримала їх комісія, виходив проєкт, який має зв’язки з Росією, його там не буде за їхніми рішеннями", – додала вона.

На уточнююче запитання, яким може бути вищезгадане обмеження в наступному році, чи буде воно, до прикладу, схоже на обмеження "Суспільного" щодо нацвідбору на "Євробачення" (представляти Україну на "Євробаченні" мають право виконавці, які не пов’язані з російським шоубізнесом і не вели концертну чи публічну діяльність в РФ після 2014 року – ІФ-У), Бережна зазначила, що над формулюванням і над часовими рамками треба попрацювати.

"Але воно дійсно буде дієвим обмеженням, тільки якщо воно буде чітко прописано, щоб не давати дискреції", – додала віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу допущено 1227 проєктів у сфері кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.