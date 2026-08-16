Наповнення УФКС внесками пожвавиться, коли буде результат відновлення першого об'єкта – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна вважає, що наповнення Українського фонду культурної спадщини (УФКС/UCHF) внесками пожвавиться, коли буде результат відновлення першого об’єкта.

"Якщо бути відвертими, багато країн, звичайно, розуміють, що є набагато більш термінові, так би мовити, потреби, такі як енергетика та фізична відбудова, і культура не завжди в пріоритеті. Але ми не здаємося і хочемо зрушити ту цифру (наразі у фонді 4,3 млн євро – ІФ-У) до 15 млн євро", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, у чому виникають складнощі в наповненні УФКС внесками міжнародних партнерів.

За її словами, наразі уже відомо, що ще будуть внески у Фонд від Латвії і Литви, але поки конкретні цифри не відомі.

Також віцепрем’єрка розповіла, що відбувається залучення коштів партнерів через ЮНЕСКО.

"І чому ще воно, можливо, стоїть – тому що країни-кандидати, щоб дати цей внесок, хочуть побачити результати. Тобто вони хочуть побачити перші відновлені об’єкти, побачити, що їхні гроші правильно використовуються. Я думаю, що як тільки ми почнемо роботи на першому об’єкті, то буде якийсь зсув в залученні коштів у Фонд", – наголосила Бережна.

Раніше стало відомо, що першим об’єктом, який будуть відновлювати під егідою Українського фонду культурної спадщини, стане зруйнований окупантами Історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, де експонувалися картини української художниці Марії Примаченко.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Український фонд культурної спадщини та Team Europe Ukraine.

На початку листопада 2025 року в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культспадщини.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявила, що запуск діяльності УФКС потребує стартового бюджету у розмірі 10-15 млн євро. У червні Бережна підтвердила, що для повноцінного запуску Фонду культспадщини потрібно мобілізувати 15 млн євро до кінця 2026 року.

Наразі Фонд уже залучив 4,3 млн євро, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро.