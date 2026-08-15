В книжковій галузі вбачають за необхідне включити до "Тисячовесни" дитячу літературу та е-книги

Представники книжкової галузі вбачають за необхідне включити дитячу літературу, бібліотечні закупівлі, цифровий контент і дистрибуцію до проєкту підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна", йдеться в повідомленні Міністерства культури України.

"Дискусія окреслила коло напрямів, які сфера бачить пріоритетними. Мар’яна Савка (головна редакторка та співзасновниця "Видавництва Старого Лева" – ІФ-У) назвала найскладнішою ситуацію з дитячою книжкою: дитячі лінійки видавництв скорочуються, і без юних читачів ринок не матиме майбутнього. Серед ідей для програми вона запропонувала конкурси за різними категоріями з чіткими критеріями підтримки та системне державне фінансування бібліотечних закупівель як чинник стабілізації ринку", – йдеться в повідомленні міністерства за результатами панельної дискусії, що відбулася у межах фінального пітчингу проєкту "Тисячовесна".

За її словами, в Україні потрібна дитяча промоція читання, бо інакше країна втратить покоління.

"Це означає, що треба підтримувати спроможних культурних менеджерів, які здатні робити системні речі, пов’язані з цією промоцією, – залучати авторів, ілюстраторів, акторів і всіх інших, організовувати зустрічі дітей із класними письменниками", – додала Савка.

Також серед потенційних напрямів програми обговорювався і цифровий книжковий контент.

"Ми сьогодні трохи говорили про дефіцит цифрового контенту – ліцензійних аудіокнижок, електронних книжок, аудіодрам, аудіосеріалів. Це трохи замкнене коло: недостатньо контенту – не розвивається інфраструктура дистрибуції. Але якщо ця ланка отримає державну підтримку, я справді бачу у "Тисячовесні" потенціал для розвитку цифрового книжкового контенту, а інфраструктура підтягнеться, бо в нас велика країна талановитих ІТ-спеціалістів, готових працювати над продуктовими проєктами всередині країни", – зазначила директорка з контенту MEGOGO BOOKS Катерина Котвіцька.

Крім того, ще одним пріоритетом під час обговорення була виокремлена дистрибуція та промоція читання на широку аудиторію.

"Я впевнений, що "Тисячовесна" мала б допомогти проєктам, які готові промотувати читання на більшій аудиторії, підтримавши саме їхню дистрибуцію. Я можу зробити круту кампанію в "Сенсі", але в мене немає 10-20 мільйонів гривень, щоб розповсюдити її на всю Україну, – мою кампанію побачать 200-500 тисяч людей, залежно від бюджету. Якщо ж підключиться держава зі своїми ресурсами – це побачить набагато більше людей", – сказав засновник і СЕО мережі книгарень "Сенс" Олексій Ерінчак.

Зазначається, що серед інших напрямів, які пролунали в дискусії, – включення бібліотек до програми, щоб надруковані книжки дійшли до читачів, переклади наукової літератури для університетів, доступ до української книжки для українців за кордоном, зокрема у цифрових форматах, а також книжки для шкільних бібліотек.

Окремо відзначили потребу державної підтримки складних і дороговартісних видавничих проєктів на кшталт 14-томника творів Лесі Українки, виданого Українським інститутом книги.

"Тисячовесна" має на меті збільшити кількість людей, що отримають звичку читати. І це насамперед про дітей: якщо діти не почнуть читати, навряд чи почнуть дорослими. "Тисячовесна" має закрити гепи, які існують досі, – зокрема перекладну наукову літературу, потрібну університетам", – цитує пресслужба заступницю голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук (фракція "Слуга народу").

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу допущено 1227 проєктів в сфері кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.