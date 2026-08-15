Мінкультури працюватиме над збільшенням фінансування профільних інституцій та програм в держбюджеті-2027 – Бережна

Міністерство культури України під час формування державного бюджету на 2027 рік працюватиме над збільшенням ресурсів для профільних інституцій та програм, повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Тетяна Бережна наголосила, що одним із важливих завдань держави є формування цілісної культурної екосистеми, у якій профільні інституції мають достатню спроможність і ресурси та працюють у взаємодії. За її словами, держава має забезпечувати належне фінансування інституцій, водночас розширюючи можливості для партнерства культури з бізнесом та іншими секторами", – йдеться в повідомленні міністерства за результатами панельної дискусії "Пріоритети державної культурної політики", що відбулася у межах фінального пітчингу проєкту "Тисячовесна".

Вона також звернула увагу на необхідність посилювати фінансування культурної сфери.

"Під час формування наступного державного бюджету міністерство працюватиме над збільшенням ресурсів для профільних інституцій та програм. Важливим для цього залишається постійний діалог між урядом, парламентом та культурною спільнотою", – йдеться в повідомленні пресслужби з посиланням на Бережну.

Також учасники дискусії говорили про необхідність формувати довгострокові механізми підтримки культури, залучати додаткові ресурси та створювати умови, за яких культурні проєкти зможуть розвиватися і після завершення окремих державних програм.

В свою чергу, заступниця керівника Офісу президента України Олена Ковальська звернула увагу на необхідність довгострокового підходу до проєкту "Тисячовесна".

За її словами, програма має отримати стале місце у державній системі та бути синхронізованою з іншими законодавчими й державними механізмами підтримки культури.

Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") наголосив на необхідності побудови цілісної культурної екосистеми, зокрема, щоб різні сектори культури не розвивалися ізольовано.

За його словами, для цього необхідна системна взаємодія культурних інституцій, які мають не просто співпрацювати ситуативно, а бути частинами єдиного механізму державної культурної політики.

Як повідомлялося, 12 серпня віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила, що Кабінет міністрів планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна".