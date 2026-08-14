УІК закликає міжнародну книжкову спільноту підтримати українських видавців та припинити співпрацю з російськими

Український інститут книги (УІК) закликає міжнародну книжкову спільноту фінансово підтримати постраждалих від російських обстрілів українських видавців та припинити співпрацю з російськими видавцями й літературними агенціями.

"Лише за один місяць українська книжкова галузь втратила значну частину своїх потужностей і близько 10 млн примірників книжок. Через російську атаку на склади видавничої корпорації RNK-Ranok у Харкові 1 серпня галузь втратила обсяг книжкової продукції, еквівалентний приблизно 30% її річного випуску", – йдеться в заяві УІК.

Зазначається, що для окремих видавців наслідки атак можуть виявитися критичними – частина компаній уже опинилася на межі фінансового виживання.

"На початку повномасштабного вторгнення УІК вже звертався до міжнародної спільноти з закликом підтримати Україну та, зокрема, український книжковий ринок. Наразі ми знову звертаємося з тим самим проханням – адже сьогодні йдеться про знищення обсягу книжкової продукції, що становить третину річного випуску. На цій стадії маємо ризик, що настане крах всієї книжкової екосистеми", – цитує керівницю Інституту Олександру Коваль пресслужба.

У відомстві констатують, що масштаби збитків оцінюються в мільярди гривень – і це сума, яку неможливо повністю компенсувати коштом державної допомоги.

"Удари росії по друкарнях, видавництвах і складській інфраструктурі завдають шкоди не лише окремим підприємствам, а й культурному та освітньому середовищу країни", – наголосили в УІК.

Саме тому Український інститут книги звертається до міжнародної книжкової спільноти із закликом: фінансово підтримати постраждалих видавців; професійно співпрацювати з представниками української книжкової галузі; поширювати інформацію про злочини РФ проти української культури; припинити співпрацю з російськими видавцями й літературними агенціями.

"На тлі постійних спроб росії знищити українську ідентичність, культуру та історію, вітчизняне книговидання несе особливу місію. Підтримка українських видавців сьогодні – це не просто збереження індустрії. Це захист права України говорити власним голосом і самостійно формувати свій наратив у світі", – додали в Інституті.

Повний текст звернення та реквізити для допомоги українським видавництвам доступні за посиланням.