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Культура

Кравчук сподівається, що Рада наступного тижня ухвалить в 1-му читанні законопроєкт про "єКнигу" для батьків новонароджених

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Кравчук сподівається, що Рада наступного тижня ухвалить в 1-му читанні законопроєкт про "єКнигу" для батьків новонароджених
Фото: https://www.rada.gov.ua

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") сподівається, що Верховна Рада на наступному тижні ухвалить в першому читанні законопроєкт про поширення програми "єКнига" на батьків новонароджених.

"Ми в нашому Комітеті гуманітарної та інформаційної політики уважно стежимо за виконанням уже ухвалених законів для креативних індустрій. Зокрема, закон передбачає компенсацію книгарням витрат на оренду приміщень, але ця норма не працює вже чотири роки", – написала Кравчук в мережі Facebook.

За її словами, в цьому питанні важливо не створити ситуацію, коли підтримка буде доступна лише для 10% ринку через обмеження щодо кількості людей в населеному пункті або ж обігових коштів. 

"Також сподіваюся, що вже наступної середи ми у Верховній Раді України підтримаємо всі разом у першому читанні законопроєкт, який вводить категорію "єКнига" для батьків новонароджених. Бо нам потрібна не одна програма і не один грант. Нам потрібна система", – додала вона.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Протягом 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 434 808 книг – приблизно по три книги кожен.

22 січня 2026 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14391 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

У квітні віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна прогнозувала запуск програми "єКнига" для батьків новонароджених з 1 липня 2026 року.

Наприкінці червня заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявила, що програму "єКнига" для батьків новонароджених навряд встигнуть запустити з 1 липня, але в 2026 році вона має запрацювати. Також вона заявляла, що в 2026 році програма субсидій на оренду для книгарень може запуститися як пілотний проєкт для малих міст.

В.о. директорки Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявила, що програма "єКнига" працювала б значно ефективніше, якби її поширити на дітей шкільного віку.

#законопроєкт #єкнига #батьки
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