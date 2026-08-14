Виставка "Олександр Дубовик. Тріумф "Букета" відкрилася в Софії Київській

У межах цьогорічного фестивалю Bouquet Kyiv Stage відкрився мультимедійний художній проєкт "Олександр Дубовик. Тріумф "Букета", присвячений 95-річчю від дня народження видатного українського художника Олександра Дубовика, повідомила кореспондентка агентства "Інтерфакс-Україна", яка побувала на її відкритті.

Експозиція розгортається у п’яти залах галереї "Хлібня" заповідника "Софія Київська". Проєкт об’єднує живопис, графіку, поетичні та філософські тексти митця, музику сучасних українських композиторів й новітні технології.

Експозиція об’єднує три виставкові простори: "Після війни", "Трансформація "Букета" та "Здрастуйте, пане Дубовик!".

Зал "Після війни" демонструє картини, створені Дубовиком з 2022 року. "Вони написані для тих, хто будуть жити після війни. Дубовик пише картини не про страждання, які назавжди вкарбувалися в пам’ять кожного, хто переживає цю багаторічну криваву битву за волю України. Ці твори про рух та несподівані перетворення життя, які багато в чому залежать від нашого сприйняття світу та власних вчинків. Минуле-сучасне-майбутнє для Олександра Дубовика існують одночасно - у русі та боротьбі. Він обирає гармонійну й перспективну лінію розвитку", - сказала кураторка проєкту Олеся Авраменко.

Тричастинний простір імерсивної експозиції "Трансформація "Букета" демонструє зародження, розвиток та перетворення фундаментальної ідеї художника.

"Ідея "Букета" -такий самий переворот, як світогляд Коперника з його проекцією у Відродження. "Білий Букет" для мене знак присутності людини в космосі. Букет - символ об’єднання, гармонії та цілісності; щедрості та дарування. У його розвитку було кілька етапів. Спочатку це був майже реальний букет. Потім я почав бачити в цьому людську голову. Потім людину. Потім флору, фауну та різні форми життя. А згодом зрозумів, що все це лише проміжні стани. Насправді в "Букеті" міститься ідея космічного бачення", - пояснив Олександр Дубовик.

Простір "Здрастуйте, пане Дубовик!" присвячена самому митцю та демонструє важливі для його творчості картини.

Експозиція супроводжується відео- та музичними композиціями. Наприклад, у центральному залі звучить композиція Сергія Пілютикова, присвячена ідеї "Букета". В правому залі ("Квантова реальність митця") презентована музична композиція композитора Максима Шалигіна.

Виставка триває до 23 серпня.