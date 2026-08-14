Прах Коновальця доставили до Патріаршого собору УГКЦ у Києві для прощання

Прах першого голови Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця доставили до Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві для церемонії прощання, повідомив фотограф Ян Доброносов.

"Прах Євгена Коновальця вже привезли до Києва. Його доставили до головного собору Української Греко-Католицької Церкви столиці, де з ним можна попрощатись", – написав він в мережі Facebook і опублікував відповідні фото.

13 серпня труну Коновальця з усіма військовими почестями зустріли в Україні.

Як повідомлялося, 11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча полковника Євгена Коновальця. Його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК).

Пам’ятник з могили Коновальця в Роттердамі (Нідерланди) привезуть в Україну як меморіальний об’єкт і зберігатимуть у його родинній садибі на Львівщині, а саме місце поховання буде меморіалізовано.

Євген Коновалець (1891-1938) – український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, командир Корпусу Січових стрільців, засновник Української військової організації (УВО) та перший голова Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Коновалець був вбитий 23 травня 1938 року агентом радянської служби зовнішньої розвідки Павлом Судоплатовим, і похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам, Нідерланди.