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Культура

Кабмін запровадив процедуру тимчасового зупинення прийняття нових заявок на програму "єКнига"

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Кабмін запровадив процедуру тимчасового зупинення прийняття нових заявок на програму "єКнига"

Кабінет міністрів запровадив чітку процедуру тимчасового зупинення прийняття нових заявок учасників програми "єКнига".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у четвер.

Зокрема, передбачено, що державна установа "Український інститут книги" визначає максимально можливу кількість отримувачів, які можуть отримати допомогу відповідно до обсягу грошових коштів на небюджетному рахунку Інституту, та повідомляє про кількість отримувачів технічному адміністратору Порталу "Дія".

У разі досягнення максимально можливої кількості отримувачів технічний адміністратор "Дії" зупиняє прийняття нових заявок, про що отримувачі інформуються повідомленням.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія".

Протягом 2025 року в межах програми "єКнига" 18-річні українці придбали 434 808 книг – приблизно по три книги кожен.

У квітні віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна прогнозувала запуск програми "єКнига" для батьків новонароджених з 1 липня 2026 року.

Наприкінці червня заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявила, що програму "єКнига" для батьків новонароджених навряд встигнуть запустити з 1 липня, але в 2026 році вона має запрацювати.

В.о. директорки Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявила, що програма "єКнига" працювала б значно ефективніше, якби її поширити на дітей шкільного віку.

#кабмін #єкнига #мельничук
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