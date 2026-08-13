Дев'ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage відкрився у столиці України

Дев’ятий фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage відкрився у Національному заповіднику "Софія Київська" у столиці України.

"Тема цьогорічного фестивалю – "Озброєні красою". Чому? Тому що краса в такі часи екзистенційних випробувань набуває особливого значення. Краса на противагу руйнуванням. Вона як наше життя – міцна, потужна й одночасно дуже крихка й потребує захисту. Й коли ми її захищаємо, ми стаємо сильнішими", – сказала співзасновниця фестивалю Ірина Буданська на пресконференції у четвер.

За словами кураторки фестивалю Тетяни Фікс, чотири дні (13-16 серпня) на восьми майданчиках пройде понад 50 мистецьких подій.

"І на кожному з них відбуватимуться абсолютно унікальні програми, які готуються протягом року", – зазначила Фікс.

Вона, зокрема, звернула увагу на виставку-ретроспективу режисерки, сценаристки, фотографки Юлії Лазаревської та виставку "Калібр 120х35 мм. Сімейний альбом".

"Виставка "Сімейний альбом" була підготовлена разом із військовими. Бійцям 12-ї бригади "Азов" роздали плівкові фотоапарати та попросили познімати їхнє життя, їхній побут на фронті", – розповіла Фікс.

Як зазначила генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська, у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в організаторів не було сумнівів щодо проведення фестивалю.

"Ми маємо всупереч війні, всупереч негараздам показувати, хто ми є. І це стрижень нашої нації", – наголосила Куковальська.

Вона також повідомила, що в програмі фестивалю – екскурсії для дорослих і дітей у "Софії Київській".

"Діти на екскурсіях дізнаються, що тисячі років тому на цій території, в цих межах, були дитячі школи. І вони побачать на стінах дитячі малюнки та почерки, яким понад тисячу років", – розповіла генеральна директорка заповідника.

"Вже п’ять років війни ми збираємося тут… Дуже важливо, щоб уся наша планета дізнавалася про високе мистецтво, якого в нас дуже багато, але вже багато років це мистецтво пригнічується нашим сусідом. І ми всі дуже багато працюємо над тим, щоб увесь світ нарешті збагнув і зрозумів, що це треба зупинити", – зазначив співзасновник фестивалю Євгеній Уткін.

Фестиваль традиційно об’єднає музику, українське візуальне мистецтво, кіно, театр, програми для дітей, дискусії.

Заключною подією фестивалю стане концерт "Букет! Букет!! Букет!!!" – оркестрові версії грузинського композитора й диригента Ніколоза Рачвелі знайомої кіномузики у виконанні "Київської камерати".

Фестиваль Bouquet Kyiv Stage засновано у 2018 році. Символ фестивалю – "Букет", створений українським художником Олександром Дубовиком.