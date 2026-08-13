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Культура

Зеленський наголосив на важливості "Тисячовесни" під час війни

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Зеленський наголосив на важливості "Тисячовесни" під час війни
Фото: Мінкультури

Національна ініціатива зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна", фінальний етап якої в четвер проходить в Івано-Франківську, є надзвичайно важливою в умовах повномасштабної війни, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Все наше українське мистецтво може стати ще більшою силою. Зараз дуже важливими стануть результати першої "Тисячовесни". Які саме проєкти будуть створені за державної підтримки, яку оцінку їм дасть український глядач, слухач, усі наші люди, для яких "Тисячовесна". Чи будуть цікавитися цим українці загалом, чи стане це сильним голосом України у світі. Це для нас дуже важливо, особливо в час війни. Вірю, що нам усе вдасться", – написав Зеленський в Телеграм.

Він зазначив, що вже за рік "ми будемо не лише підбивати сухі статистичні підсумки першої "Тисячовесни" вже у втілених проєктах, а будемо говорити про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва, якому точно бути". "Це важлива мета, задля якої "Тисячовесну" було запущено і яка триватиме в наступні роки", – додав президент.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу допущено 1227 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.

#тисячовесна #зеленський
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