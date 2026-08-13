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Культура

Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 13 вересня

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Фінал нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 13 вересня

Фінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться 13 вересня, повідомив Суспільний мовник.

"Фінал національного відбору на "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться в неділю, 13 вересня, о 18:00. Подія пройде у форматі телевізійного концерту. Трансляцію фіналу нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Також мовник оголосив імена режисерів-постановників фіналу нацвідбору-2026 – ними стали Леся Подолянко та Ілля Осядлий.

У кінці липня "Суспільне" оголосило лонглист із 15 заявок, 26 липня учасники лонглиста взяли участь у прослуховуванні. В результаті обрано 10 конкурсантів, які візьмуть участь в цьогорічній "Зірковій школі". 

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "ДитячомуЄвробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "ДитячомуЄвробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

#дитяче_євробачення_2026 #нацвідбір
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