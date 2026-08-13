Мінкультури збирає нараду з усіма постраждалими внаслідок російських обстрілів видавцями – керівниця УІК

Міністерство культури України 14 серпня збирає нараду зі всіма постраждалими внаслідок російських обстрілів видавцями, повідомила керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль.

"Завтра, в п’ятницю, Міністерство культури збирає велику нараду всіх постраждалих видавців. І, власне, там вони розкажуть про свої втрати і перспективи", – сказала Коваль в ефірі національного телемарафону в четвер.

За її словами, найбільш загрозливим є руйнування розподільчого складу "КнигоЛенду", тому що це впливає на роботу багатьох українських видавців.

"Треба дивитися, хто скільки втратив. Якщо це в межах 2-5% від загального обсягу, то це відновлювально, якщо це понад 10% до 30% – це може загрожувати видавцям тим, що вони не так швидко відновляться або взагалі ні", – зазначила керівниця УІК.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів. Також видавці закликають державу запровадити для них пільгове кредитування і страхування товарних залишків від воєнних ризиків, а також запустити програми стимулювання попиту на книги і поповнення бібліотек.

Керівниця УІК Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

Внаслідок російського обстрілу Харкова 1 серпня пошкоджено склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.