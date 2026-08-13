Представлено офіційний постер і трейлер фільму "ДОВЖЕНКО. Перший погляд"

Одеська кіностудія представляє офіційний постер і трейлер художнього фільму "ДОВЖЕНКО. Перший погляд", який вийде в український широкий прокат 1 жовтня 2026 року.

Стрічка створюється компанією "Одеса Фільм Продакшн" у співпраці з Національною кіностудією ім. Довженка, компаніями "Мейвен" та ГО "Узунфонд" у міжнародній копродукції за участі UnitedContentHUB та Maya Films за підтримки Держкіно України та Міністерства культури України.

Новий трейлер показує Довженка в момент, коли його мрія про кіно поступово перетворюється на боротьбу. Герой отримує телеграму й вирушає до Одеси, де знайомиться з людьми, які допоможуть йому зробити перші кроки у великому кіно. У трейлері звучить і одна з ключових мрій героїв — "Голлівуд на Чорному морі". Але свобода творчості має свою ціну. Довженко розуміє, що його прагнення знімати по-своєму може стати небезпечним: "Ти розумієш, що за це може бути розстріл?"

"ДОВЖЕНКО. Перший погляд" переносить глядача до Одеси 1926 року, у час, коли українське кіно лише починає формувати власний голос. У центрі історії — молодий Олександр Довженко, який приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм. Він мріє про кіно, яке буде мистецтвом, а не інструментом пропаганди, однак стикається із системою, що не готова дозволити митцю вільно говорити власною мовою.

Режисер: Костянтин Коновалов. Продюсери: Ганна Дочева, Юрій Калиновський, Вадим Махомед, Іван Ліптуга, Ярослав Пахольчук.

В ролях: Григорій Бакланов, Максим Самчик, Поліна Василина, Богдан Бенюк, Роман Ясіновський.