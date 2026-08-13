"Євробачення-2027" пройде в болгарському Бурґасі

Європейська мовна спілка (EBU) та Болгарський національний мовник (BNT) оголосили, що місто Бурґас (Болгарія) було обране для проведення 71-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2027".

Як було оголошено під час пресконференції, два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, а фінал "Євробачення-2027" – 15 травня.

Бурґас – найбільше місто в Південно-Східній Болгарії, друге за розміром на Чорноморському узбережжі країни.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".