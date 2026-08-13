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Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

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Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".

"У Правилах конкурсу тепер зазначено, що мовник-переможець автоматично втрачає право проводити конкурс, якщо збройний конфлікт, чутлива геополітична ситуація або будь-яка інша ситуація суттєво впливає на безпеку чи стабільність його держави чи безпосереднього регіону. За необхідності EBU може замовити незалежну оцінку безпеки регіону переможця. Після цієї оцінки EBU проконсультується з Референтною групою, щоб визначити, чи може переможець безпечно провести конкурс. Якщо переможець вважається нездатним провести захід, EBU визначить альтернативного організатора", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті конкурсу за результатами рішення керівного органу організаторів.

Зазначається, що призначений організатор візьме на себе всі права, обов’язки та відповідальність, пов’язані з проведенням конкурсу, включаючи відповідальність за організацію, виробництво та проведення заходу.

Зокрема, організатор мовлення організовує конкурс самостійно і не зобов’язаний проводити захід від імені іншого члена. 

Повідомляється, що оновлення в правила були внесені після відгуків мовників країн-учасниць на "Євробачення-2026" у Відні.

У 2016 році, після річної паузи, Україну на конкурсі представляла співачка Джамала з піснею "1944", яка стала переможницею. У зв’язку з цим у 2017 році Україна вдруге приймала "Євробачення", хоча на той момент в країні тривала Антитерористична операція (АТО), яка була пов’язана з російською агресією.

Також у 2022 році український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania переміг на "Євробаченні", але через триваючу повномасштабну війну "Євробачення-2023" приймала Велика Британія від імені України.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

#євробачення #війна #ebu #правила
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