Спецпроцедури оскарження результатів "Тисячовесни" немає, діють загальні юридичні правила – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що спеціальної процедури оскарження результатів конкурсу в межах проєкту підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" немає, діють загальні юридичні правила.

"Спеціальної процедури оскарження результатів конкурсу як такої у нас немає. Звісно, тут діють загальні юридичні правила. Рішення про визначення переможців конкурсів приймається Мінкультом шляхом видання відповідних наказів", – сказала Бережна в інтерв’ю виданню "Детектор медіа", відповідаючи на запитання, чи передбачено механізм оскарження для тих учасників, які не виграють і не отримують перемоги на пітчингу.

Крім того, на запитання, що відбувається, якщо компанії перемагають, але потім виявляються неспроможними виробити продукт, відмовляються від перемоги, віцепрем’єрка зазначила, що до моменту укладення договору на виробництво переможець конкурсу може відмовитися від реалізації проєкту.

"Після отримання попередньої оплати, якщо переможець конкурсу не надає щокварталу акт приймання-передачі частково виконаних робіт (наданих послуг) і проміжного звіту про використання коштів згідно з кошторисом, сума попередньої оплати підлягає поверненню", – розповіла вона.

За її словами, у разі виникнення невикористаного залишку бюджетних коштів, зокрема й у випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору або настання інших обставин, що унеможливлюють реалізацію проєкту переможцем, конкурсні комісії зможуть повторно розглянути на окремому засіданні проєкти інших учасників конкурсу.

Зокрема, у разі виникнення зазначених обставин Міністерство культури України ініціюватиме проведення засідання відповідної конкурсної комісії для розгляду питання про надання додаткових пропозицій конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу в межах обсягу невикористаних бюджетних коштів.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу допущено 1227 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.