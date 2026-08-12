Бережна про культурний продукт, який споживає: стендап Ліпка, музика Паліндрома, фільми Лукіча і книга Найем

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла, що саме вона споживає з українського культурного продукту, згадала стендап-коміка Сергія Ліпка, виконавця Паліндрома, фільми Антоніо Лукіча і книгу Маріам Найем.

"З останнього я, наприклад, нещодавно була на стендапі Ліпка (стендап-комік і військовий Сергій Ліпко), мала годину quality time. Мені дуже сподобалося, це наш український гумор, тримати себе в хорошому настрої, бути творчим і щасливим, навіть коли навколо тебе вибухи, летять бомби, ти все одно розумієш – я маю жити це життя, воно в мене єдине. Тому гумор – це те, що я дуже люблю", – сказала Бережна на YouTube-каналі Radio SKOVORODA, відповідаючи на питання, що вона споживає з українського культурного продукту.

Також віцепрем’єрка розповіла, що їй подобається виконавець Паліндром (Степан Бурбан), і вона його слухає з часів "ковіду" і слідкує за новими релізами.

"Мені також подобається, не то що б еволюція, але повернення до своїх коренів Артема Пивоварова, його така рокова подача. Мені дуже подобається", – додала Бережна.

Що стосується кіно, то міністерка розповіла, що "Мої думки тихі" і "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча є фільмами, які вона передивлялася 3-4 рази, бо це "фантастичний український гумор, реальність, це те, що мені дуже запало до душі".

Також вона розповіла, що вражена наскільки популярним і якісним може бути українське кіно, згадавши фільм "Ну, мам" режисера Олега Борщевського.

"Фантастична добра історія, коли підсвічуються останні меми соцмереж – і Рейтарська, і стосунки батьків та дітей", – додала вона.

Стосовно читання, то з останнього Бережна звернула увагу на книгу "Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації" авторства Маріам Найем, а також "Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років", автор Василь Косів.

"Завжди відкрита до нового, і сподіваюся, що "Тисячовесна" запалить нових зірочок, яких я ще не знаю, але потім буду дуже любити", – наголосила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" допущено 1227 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також, за її словами, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.