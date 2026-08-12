На "Тисячовесну" подавалися заявки якимось чином пов'язані з РФ, їх одразу відсіювали – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що на проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" подавалися проєкти, якимось чином пов’язані з країною-агресором, і їх одразу відсіювали.

"Після того, як були подані заявки, ми відсіяли ті, які по формальних підставах не проходять. Наприклад, не були додані всі документи. Десь ми бачили, що проєкт якимось чином пов’язаний з країною-агресором. Цих також ми відсікали на самому початку", – сказала Бережна в ефірі на YouTube-каналі Radio SKOVORODA в середу в рамках першого дня фінального пітчингу проєкту "Тисячовесна", який відбувається 12-16 серпня в Івано-Франківську.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" допущено 1227 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також, за її словами, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.