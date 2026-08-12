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Культура

Уряд планує закласти понад 4 млрд грн на проєкт "Тисячовесна" в 2027р – Бережна

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Уряд планує закласти понад 4 млрд грн на проєкт "Тисячовесна" в 2027р – Бережна
Фото: Мінкультури

Кабінет міністрів планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна", повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Ми дуже сподіваємося, що другий сезон буде. Ідею вже попередньо підтримує і президент і прем’єр-міністр, які відповідають за формування бюджету Міністерства культури, яке адмініструє цю програму. В проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік ми заклали, знову ж таки, "Тисячовесну" і в ще більшому розмірі. Зрозуміло, що будуть ще урядові переговори різноманітні, але ми з командою будемо працювати над тим, щоб "Тисячовесна" відбулася в ще більшому масштабі", – сказала Бережна в ефірі на YouTube-каналі Radio SKOVORODA в середу в рамках першого дня фінального пітчингу проєкту "Тисячовесна", який відбувається 12-16 серпня в Івано-Франківську.

Вона наголосила, що запит від індустрії на програму великий, тому кошти на проєкт можна знайти.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту (раніше "1000 годин українського контенту", тепер – "Тисячовесна"). Прийом заявок тривав до 4 червня, а фінальний пітчинг проходить 12-16 серпня. До третього етапу конкурсу програми підтримки культурного продукту "Тисячовесна" допущено 1227 проєктів в сфері в кіно, музики та мистецтва.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.

Бережна також повідомила, що міністерство пропонуватиме закласти кошти на програму "Тисячовесна" в державному бюджеті на 2027 рік. Також, за її словами, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Заступниця міністра культури Богдана Лаюк заявляла, що Мінкультури хотіло б, щоб програма "Тисячовесна" в 2027 році підтримувала видання паперових і аудіокниг, а також літературні фестивалі і ярмарки.

#тисячовесна #бережна #мінкульт
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