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Культура

"Волію миру": простір українського характеру крізь тисячоліття в Art Ukraine Gallery

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"Волію миру": простір українського характеру крізь тисячоліття в Art Ukraine Gallery
Фото: https://www.facebook.com/NataliiaZabolotna

Art Ukraine Gallery знайомить мешканців та гостей столиці з унікальним проєктом "Волію миру" родини митців зі Львова Денисенків – Олега та його сина Олександра.

"Ця виставка уособлює ієрархію становлення українського характеру – шлях формування національного ID крізь тисячоліття. Це зіткнення культурних епох, своєрідний clash of culture, у якому відображено численні точки перетину цивілізацій – від прадавніх до новітніх часів. Тому тут багато образів, знайомих нам із легенд, біблійних історій, притч та українських казок. Самі автори говорять, що це проєкт про український характер", – розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" засновниця Art Ukraine Gallery Наталія Заболотна.

"Волію миру": простір українського характеру крізь тисячоліття в Art Ukraine Gallery

Тут, зокрема, можна побачити летючого пілігрима – алегорію генія винахідливості ("В мистецтві свободи"), а також алегорії творчого лідера ("Мистецтво відкриє шляхи"), устремління ("Мрія розправляє крила"), спритності ("Виграю, не порушивши закону") і неустанного шукача ("Задля пошуку істини").

Роботи виконані у техніці гесографії, яку Денисенки створили та запатентували в Україні. Вона поєднує гравюру, живопис і скульптуру в одному творі, створюючи ефект об'ємного світла та глибини.

Родзинкою експозиції стали напівпрозорі вуалі з повтореннями зображень картин (ідея Заболотної – авт.). У поєднанні з панорамою Дніпра, Лівого берега столиці та Києво Печерської лаври вони створюють ефект простору, де мистецтво зливається з архітектурою й світлом міста.

Виставка триватиме до 18 серпня.

Олена Савченко

#заболотна_денисенко #волію_миру #art_ukraine_gallery #заболотна #денисенко
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