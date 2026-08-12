Кабмін передав Держтуризму в координацію віцепрем'єрки Бережної

Кабінет міністрів передав Державне агентство розвитку туризму України (Держтуризм) в координацію віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної.

Згідно з розпорядженням №1008 від 10 серпня, уряд вніс зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних членів Кабміну.

Зокрема, встановлено, що через віцепрем’єр-міністра України з гуманітарної політики – міністра культури здійснюється координація діяльності Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти, Державного агентства України з питань кіно і Державного агентства розвитку туризму України.

Раніше Держтуризму координувалося через віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Унормовано, що через міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України здійснюється координація діяльності таких відомств, як: Державна авіаційна служба України; Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Крім того, встановлено, що через міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України здійснюється координація діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України і за його поданням затвердила новий склад Кабінету міністрів.

Кількість віцепрем’єр-міністрів у новому Кабміні скоротилася з чотирьох до трьох, тоді як кількість міністерств, через роз’єднання великих відомств, збільшилася з 15 до 17.

В уряді також більше немає посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій, як і відповідного міністерства. У новому Кабміні цей функціонал розподілили між новоствореним Міністерством у справахгромад, територій та внутрішньо переміщених осіб та Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту.