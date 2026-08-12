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Культура

Мінкультури формує каталог готових культурних проєктів для презентації за кордоном у 2026-2027рр

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Мінкультури формує каталог готових культурних проєктів для презентації за кордоном у 2026-2027рр

Міністерство культури України розпочинає формування каталогу готових культурних проєктів та ідей, які можуть бути представлені на провідних міжнародних політичних і економічних подіях в Україні та за кордоном у 2026–2027 роках.

Як повідомила пресслужба Мінкультури, серед можливих майданчиків для представлення українського культурного компонента, зокрема, Конференція з відновлення України, Всесвітній економічний форум у Давосі та інші міжнародні заходи.

До участі запрошуються фізичні та юридичні особи, які активно працюють у сферах аудіального, візуального та аудіовізуального мистецтва; культурної спадщини; літератури; перформативного та сценічного мистецтва; креативних індустрій та інших суміжних сфер культури.

Міністерство наголосило, що проєкти та ідеї повинні не лише презентували українську культуру, а й відображати ключові процеси, які сьогодні переживає та осмислює українське суспільство: досвід війни, осмислення української ідентичності, відновлення та відбудову, збереження і переосмислення культурної спадщини, а також стійкість і резильєнтність українського суспільства.

Каталог має стати інструментом для системного представлення сучасної української культури на міжнародних майданчиках та посилення її видимості у світовому контексті.

#проєкти #мінкультури #каталог
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