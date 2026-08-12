Видавці закликають державу запровадити пільгове кредитування і страхування товарних залишків від воєнних ризиків

Видавці закликають державу запровадити для них пільгове кредитування і страхування товарних залишків від воєнних ризиків, а також запустити програми стимулювання попиту на книги і поповнення бібліотек.

"Внаслідок російських масованих атак на українські поліграфічні підприємства та логістичні склади тільки за останній місяць знищено майже 10 млн українських книжок, що складає третину всього книжкового ринку. Знищено 1,2 млн підручників напередодні першого вересня. Характер ударів свідчить на цілеспрямоване знищення галузі. Чи не кожне видавництво постраждало через втрату дистрибуційного центру "Книголенд", бо у мережі більше 250 постачальників", – написав генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов в мережі Facebook.

За його словами, крім цього почали закриватися книгарні після невдалого зимового сезону, банкрутство видавництв потягне за собою банкрутство друкарень, здорожчання книжок неминуче призведе до падіння попиту, падіння попиту – до зменшення накладів, а зменшення накладів – до збільшення собівартості на книжки.

У зв’язку з цим він пропонує державі реалізувати три кроки: пільгове кредитування; стимуляцію попиту на книжки та сімейне читання; розбудова книжкової інфраструктури.

"За рахунок державної підтримки пільгового кредитування енергонезалежності багато бізнесів змогли реалізувати власні плани стійкості. І саме завдяки пільговому кредитуванню сонячна енергетика з промисловими батареями надає країні енергостійкість. Реально розробити аналогічну програму стійкості для книговидавничого бізнесу. ЄБРР може виступити гарантом у заставах для таких кредитів. Це додасть впевненості та бажання відновлюватися постраждалим. Бо головне питання банків – яку заставу видавництво може надати. Книжки як застава нікого не цікавлять", – написав Круглов.

Щодо стимуляції попиту на книжки, то тут, за словами видавця, вся законодавча база уже розроблена.

"Пакунок малюка", "Пакунок першокласника", "єКнига" для 18 річних вже дозволила усім охочим почати читати. Програма підтримки може бути розширена до 25 річних включно, на батьків дітей. Головна ідея в тому, що не чиновник вибирає, що закупити, а саме читач купляє книжки згідно своїх уподобань", – додав він.

Також він наголосив, що нарешті треба запустити програму часткової компенсації оренди книгарням, яка була передбачена законом з 2023 року.

"Наповнення шкільних та публічних бібліотек новими виданнями спільнокоштом громад і держави також сприяло б розвитку інфраструктури", – вважає Круглов.

За його підрахунками, на дані проєкти потрібно від 110 до 140 млн євро.

У свою чергу генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький вважає чи не єдиним способом зберігання книжок – розподілення запасів на 11 тис. публічних і 12 тис. шкільних бібліотек через механізм замовлення самими бібліотекарями.

Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова зазначила, що до запропонованого Кругловим додала б ще програми модернізації і поповнення бібліотек.

"Розрив між ціною на книгу і купівельною спроможністю зростає, щоб не втратити читачів-їх потрібно забезпечити книгами. Нам же важливо, щоб люди читали, щоб не втратили звичку читати. А де буде в них дотик з книгою – в бібліотеці чи в книгарні, це зараз питання другорядне", – написала вона.

Зі свого боку генеральний директор видавництва Bookchef Олександр Кірпічов додав, що також варто запровадити програму страхування товарних залишків від військових ризиків.

"Потрібно лише розширити існуючу програму. Якщо ми наберемо навіть пільгових кредитів, і товар буде повторно знищений в друкарні, на складі, під час доставки, або в книгарні, то другий раз брати кредит та повторювати цю вправу точно ніхто не буде", – заявив він.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книг книговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.