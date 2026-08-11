Новий театральний сезон Національна опера відкриє "Наталкою Полтавкою"

Національна опера України 159-й театральний сезон 15 серпня традиційно відкриває перлиною українського оперного мистецтва - "Наталкою Полтавкою" Миколи Лисенка.

"Сюжет класичної історії кохання Наталки та Петра адаптовано до сучасних реалій — глядачі почують навіть відомий мем про паляницю. Головні роли виконають: Анастасія Поважна (Наталка), Сергій Скочеляс (Петро) та Анжеліна Швачка (Терпелиха)", - йдеться у пресрелізі Національної опери.

Постановка пройде у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції художнього керівника Національної опери Анатолія Солов’яненка.

Наступного дня (16 серпня) глядачі побачать яскравий гала-концерт "Зірки українського балету", який теж присвячений відкриттю нового театрального сезону.

22 серпня - комічна опера Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник". Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й вже понад двісті років залишається не тільки у поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше. В осучасненій версії Солов’яненка постановка "поза простором та поза часом" одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста.

У афіші й гала-концерт з нагоди Дня Незалежності України "Тобі, незалежна Батьківщино!" (23 серпня) за участю провідних солістів, хору та оркестру Національної опери України. Він стане домінантою серпня, заявлені бенефіси, присвяти та кращі взірці світової й української оперної та балетної класики (програма концерту).

27 серпня до уваги шанувальників балету — романтична вистава Адольфа Адана "Жізель". За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там на нього чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві.

28 серпня — лірико-філософська опера "Фауст" видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. Цього разу вистава присвячена 90-річчю українського оперного співака, соліста Національної опери України з 1994 року Миколи Кірішева.

До Дня пам’яті захисників України 29 серпня - вечір одноактних балетів "4 Легенди – гала". Вперше на сцені Національної опери України – два хореографічні номери у постановці Вільяма Форсайта (США): Bach Duet і Slingerland Duet. Глядачі матимуть можливість познайомитися з особливою філософією цього американо-німецького хореографа, який, зберігаючи класичну "лексику", деконструює уявлення про положення тіла у просторі й наповнення сценічного простору методологією пошуку. У програмі вечора також твори, які вже встигли стати частиною репертуару і полюбилися глядачам: "Весна і осінь" Джона Ноймаєра (США), "5 танго" Ханса ван Манена (Нідерланди) і "Елегія воєнного часу" Олексія Ратманського (Україна – США).

30 серпня — шедевр української класики — опера Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Солов’яненка. Вистава присвячена 25-річчю творчої діяльності української оперної співачки Наталії Николаїшин на сцені Національної опери України.

У національній опері нагадали, що під час воєнного часу вистави залишаються "денними", а кількість глядачів у залі обмежена.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Олена Савченко