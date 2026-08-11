Україна працює над правовим захистом двох картин Львівського музею, щодо яких заявлені претензії під час експонування у Польщі

Львівський історичний музей, обласні органи влади та держава координують дії для належного правового захисту культурних цінностей музею, щодо яких були заявлені претензії під час експонування у Польщі, повідомляє Міністерство культури України.

"У Львові перший заступник міністра культури України відвідав Львівський історичний музей, зокрема експозиції у Палаці Корнякта та Палаці Бандінеллі. З директором музею Романом Чмеликом він обговорив розвиток інституції, досвід реставрації пам'яток і створення безбар'єрного простору. Окремою темою стало збереження двох робіт із колекції Львівського історичного музею, щодо яких були заявлені претензії під час експонування у Польщі. Музей, обласні органи влади та держава координують дії для належного правового захисту культурних цінностей, що належать народу України", – йдеться в повідомленні Мінкультури.

Наприкінці липня Львівський історичний музей заявив, що отримав від Музею Центрального Помор'я у Слупську повідомлення про подання до суду Республіки Польща заяви щодо забезпечення позову стосовно двох музейних предметів із колекції музею – "Портрет Роксолани" невідомого художника XVI століття та "Портрет юнака" роботи Алойза Рейхана (1850), якою тимчасово заборонив Музею Центрального Помор'я передавати зазначені картини третім особам та вивозити їх за межі Республіки Польща до завершення розгляду справи.

Картини належать до державної частини Музейного фонду України та перебувають у Польщі виключно на умовах тимчасового експонування в межах міжнародного виставкового проєкту "Пограниччя Європи. Зі скарбниці Львівського історичного музею". Зазначалося, що до складу виставки входять 605 музейних предметів. Від середини червня до 18 жовтня 2026 року виставка перебуває на тимчасовому зберіганні та експонується у Музеї Центрального Помор'я.

У Музеї зазначили, що ситуація перебуває на контролі українських дипломатів, які у межах своїх повноважень здійснюють необхідний супровід справи та взаємодію з польською стороною.

"Варто зазначити, що подібні майнові претензії щодо музейних предметів з українських колекцій різних музеїв, які експонувалися за кордоном, виникають не вперше. У попередніх випадках також здійснювалися спроби через судові механізми перешкодити поверненню українських музейних цінностей. Водночас судові процедури відбувалися відповідно до законодавства, а музейні предмети були повернуті в Україну", – розповіли в Музеї.

Також там наголошували, що історичні процеси переміщення культурних цінностей у XX столітті, зокрема внаслідок рішень радянської влади після Другої світової війни, не можуть ототожнюватися з діями незалежної України чи українських музейних установ.

Пізніше у Львівській обласній раді повідомили, що скерували листи до президента України, Кабінету міністрів та Міністерства культури із закликом забезпечити консолідовану державну реакцію та вжити всіх необхідних правових і дипломатичних заходів для захисту музейних цінностей, що належать до державної частини Музейного фонду України.

"Водночас важливо розуміти: це не спір між Польщею та Україною, а позов приватної особи. Суд наразі не вирішував питання права власності, а лише застосував забезпечення позову. Це лише початок судового процесу, і ми переконані, що надалі справа розглядатиметься відповідно до норм міжнародного права та з урахуванням необхідності захисту культурної спадщини", – наголосив тоді на брифінгу перший заступник начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктор Кусий.