Після понад двох століть мовчання опера "Креонт" Бортнянського ожила на сцені Національної філармонії

Після понад двохсот років мовчання італійська опера українського композитора Дмитра Бортнянського "Креонт" пролунала у стінах Національної філармонії України.

Наукову реконструкцію опери, максимально наближену до стилістики жанру останньої чверті XVIII століття, представила платформа "Open Opera Ukraine".

"Це робота ще в прогресі й це не фінішна прем’єра. Це те, чим ми ділимося з надзвичайно близькими нам людьми тут, в Києві", – зазначила програмна директорка "Open Opera Ukraine" Анна Гадецька.

За її словами, наступного року постановка має отримати повноцінне сценічне втілення – вже на театральній сцені.

Диригент-постановник проєкту – австрійський віолончеліст, диригент і педагог Йорг Цвікер.

Оперу виконали Liatoshynskyi Capella: Choir and Orchestra Національного будинку музики під орудою художньої керівниці Наталії Хмілевської (хормейстер Костянтин Ленчик) та солісти, які працюють з історичним репертуаром, Денис Сагіров, Соломія Павленко, Олена Пінковська, Катерина Левицька, Дарія Новіцька.

Як повідомлялося, опера "Креонт" була поставлена у 1776 році у престижному венеційському театрі "Сан-Бенедетто", а після того понад 200 років вважалася втраченою. Докторка мистецтвознавства, дослідниця українських композиторів XVIII століття Ольга Шуміліна віднайшла рукопис партитури опери у 2023 році у Biblioteca da Ajuda (Португалія).