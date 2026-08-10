Загальна площа всіх книгарень України трохи більша, ніж 6 футбольних полів – УІК

Фахівці Українського інституту книги (УІК) проаналізували кількість і площу стаціонарних книгарень в Україні станом на 1 серпня 2026 року, і за результатами дослідження в Україні налічується 577 верифікованих стаціонарних магазинів.

"Загальна площа всіх стаціонарних книгарень України становить близько 43,9 тисячі кв.м. Для порівняння, це площа трохи більша шести футбольних полів (стандартного міжнародного розміру – 105 × 68 метрів)", – йдеться у повідомленні Інституту.

Зазначається, що для аналізу використали дані про 577 об’єктів, серед яких для 397 книгарень вдалося встановити точну площу – разом 34 857 кв.м, а для решти 180 магазинів, щодо яких точні дані про площу відсутні, для розрахунку використали середній показник 50 кв.м на одну книгарню.

Згідно з дослідженням, найбільшою є книгарня "Сенс на Хрещатику" у Києві – її площа складає 1446 кв. м, а найменшою – "Софія" в Івано-Франківську (13 кв. м).

Більшість книгарень України зосереджена в обласних центрах: 413 із 577 магазинів (або 71,6%) працюють саме там, натомість у містах із населенням до 100 тис. осіб працює лише 123 книгарні.

Серед міст з найбільшою кількістю крамниць: Київ – 122; Львів – 51; Одеса – 21; Харків – 19; Тернопіль – 19; Вінниця – 19.

"Книжковий ринок України значною мірою формують великі мережі: на них припадає 296 магазинів, або 51,3% усіх верифікованих стаціонарних книгарень. Ще 88 книгарень (15,25%) входять до складу середніх мереж. 193 книжкові магазини (33,45%) – незалежні або не належать до великих і середніх мереж", – розповіли в УІК.

В Інституті зауважили, що за кількістю населення на одну книгарню Україна поступається європейським країнам. Для порівняння: у Литві на одну крамницю припадає 20 721 людина, у Чехії – 23 395, у Польщі – 23 771, а в Румунії – 32 303.

"В Україні цей показник становить 51 126 осіб на одну книгарню. Потенціал зростання – +215%. Саме настільки має збільшитися кількість стаціонарних книгарень в Україні, аби за співвідношенням кількості книгарень до населення досягти показника Польщі", – йдеться в повідомленні.