"Суспільне" – Поляковій: Щорічне збільшення кількості учасників нацвідбору на "Євробачення" доводить, що правила не обмежують артистів

Суспільне мовлення у відповідь на звернення співачки Ольги Полякової заявляє, що фахівці креативної індустрії, які не відповідають критеріям національного відбору на "Євробачення", можуть долучатися до роботи над проєктом в інших ролях.

"Правила Національного відбору не є нормативно-правовим актом, формою юридичного покарання, не позбавляють артиста громадянських прав, волі, майна і не накладають штрафів. Участь у національному відборі відбувається добровільно та на однакових для всіх умовах. Артисти, подаючи свою заяву, підтверджують своє волевиявлення щодо участі й те, що ознайомлені з правилами нацвідбору і готові їх виконувати", – йдеться в заяві мовника.

Там нагадали, що у 2019 році "Суспільне" затвердило норму щодо недопущення до нацвідбору тих артистів, які мали концертну діяльність на території держави-агресора, в Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року.

"Спроби артистів обійти це правило викликали гостру реакцію суспільства. Так, те, що у 2022 році переможниця національного відбору Alina Pash надала недостовірну інформацію щодо перебування на території держави-агресора та окупованих територіях, спричинило протести громадськості й призвело до дискваліфікації артистки", – додали у мовника.

Зазначається, що щороку збільшується кількість учасників, які подають заявки на участь у нацвідборі: 2024 рік – 288, 2025 рік – 304, 2026 рік – 392.

"Цифри доводять, що правила не обмежують українських артистів, а забезпечують чесний, відкритий і конкурентний відбір, до якого щороку долучається дедалі більше виконавців. Ми пишаємося, що заявки подають як уже відомі, так і молоді талановиті артисти. Для них участь і перемога в національному відборі відкривають нові можливості заявити про себе в Україні та за кордоном", – наголошується в заяві.

"Суспільне" вкотре повторило, що представляти Україну на "Євробаченні" мають виконавці, які не пов’язані з російським шоубізнесом і не вели концертну чи публічну діяльність в РФ, коли частина країни вже була окупована, відбувалися страшні трагедії, а українські військові захищали державу ціною власного життя.

"Ми розуміємо, що протягом 12 років у людей могло змінюватися усвідомлення початку російсько-української війни. Тому фахівці креативної індустрії, які не відповідають критеріям національного відбору, можуть долучатися до роботи над зазначеним проєктом в інших ролях, що не стосуються безпосередньо представлення України та, відповідно, не ставлять під загрозу участь країни в конкурсі", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Ольга Полякова планувала подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому важливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV". Сама виконавиця заявляє, що була в Росії лише один раз у 2015 році, і не з концертом, а для участі в телевізійному шоу, яке не вийшло, бо вона розірвала контракт на зйомку.

Після чого продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

11 грудня 2025 року Ясинський звернувся до "Суспільного" з пропозицією ініціювати публічне обговорення необхідності перегляду положень правил нацвідбору на "Євробачення". Зокрема, він пропонує закласти такі положення в правила: повна й безумовна заборона будь-якої діяльності з агресором після 24 лютого 2022 року; період до 24 лютого 2022 року має оцінюватися диференційовано, з урахуванням: регулярності виступів, формату заходів, наявності контрактів, подальшої громадянської та публічної позиції; індивідуальна оцінка замість автоматичної дискваліфікації; однакові критерії для всіх, включно з питаннями: сплати податків в Україні, дотримання законодавства, законності перетину кордону в умовах воєнного стану. Серед іншого, продюсер вкотре заявив, що не хоче доводити це питання до суду.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко не бачить необхідності переглядати правила нацвідбору на "Євробачення" в частині заборони участі для артистів, які після березня 2014 року виступали в РФ чи окупованих територіях.

17 грудня "Суспільне" опублікувало результати опитування, яке свідчить, що 56% українців вважають, що артисти, які між 2014 та 2022 роками продовжували виступати в РФ, не мають права брати участь у нацвідборі на "Євробачення".

29 липня "Суспільне" отримало чергове звернення Полякової щодо правил проведення нацвідбору на "Євробачення".