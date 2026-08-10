Фестиваль Bouquet Kyiv Stage об’єднає понад 50 мистецьких подій у Києві

Дев’ятий міжнародний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage розпочнеться 13 серпня у Національному заповіднику "Софія Київська".

Протягом чотирьох днів заплановано понад півсотні мистецьких подій — від музики й театру до кіно, виставок, екскурсій, дитячих та літніх програм, молодіжної сцени й традиційних бесід під ясенем.

Наскрізна тема цьогорічного фестивалю — "Озброєні красою". Організатори наголошують: це фестиваль про силу, яка не руйнує, про пам’ять, яка не дозволяє зникнути, і про культуру, яка тримає майбутнє.

"Справжня сила — це здатність захищати те, що не має зброї. І сьогодні Україна озброєна красою", — йдеться у повідомленні.

Простір Софії Київської стане місцем зустрічі різних видів мистецтва. Відкриється мультимедійна виставка "Тріумф “Букета”", що представить роботи художника-монументаліста Олександра Дубовика, який цього року святкує 95-річчя. У рамках дослідницько-культурного проєкту "Звільнена музика" прозвучать твори українських композиторів, десятиліттями виключених із концертного репертуару.

Фестиваль вшанує пам’ять митців, які залишилися його частиною назавжди: джазової співачки Назгуль Шукаєвої, сценаристки та художниці Юлії Лазаревської, фотографа Олега Павлюченкова. Їхні роботи та музика стануть нагадуванням про те, що мистецтво продовжує жити у пам’яті.

Музична програма охопить широкий спектр жанрів і стилів. Камерний хор "Київ" під орудою Миколи Гобдича виконає програму "Унісон: Сильвестров, Пярт, Канчелі". Національний президентський оркестр під керівництвом Тетяни Калініченко та ансамбль "Київська Камерата" представлять українську й світову класику. Етнопрограма Марії Квітки додасть особливого колориту, а Молодіжна сцена Kontenta відкриє нові імена електроакустичної музики. Відвідувачі також побачать сцени з опери Алли Загайкевич "Брате Лі Бо… друже Ду Фу…" за містерією Олега Лишеги.

Важливою складовою стане "КіноБукет". Він працюватиме на двох майданчиках — у кінозалі Трапезної та просто неба на кіномобілі. У програмі — допрем’єрні покази українських фільмів, документальні стрічки та короткий метр. Глядачі побачать мультимедійний проєкт "Спроможні" в межах міжнародної ініціативи "Культура vs війна", створений за підтримки ЄС. Зокрема, стрічки "Театр Ветеранів" режисерки Юлії Большинської та "Спроможні / Empowered" Кадіма Тарасова, героями яких стали правозахисниця Олександра Матвійчук, співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, кобзар і військовослужбовець Тарас Компаніченко та гурт DakhaBrakha.

Окремий блок буде присвячений 100-річчю української анімації. На гостей чекають дискусійні панелі "Розвиток культурної дипломатії" та "Культурний геноцид", а також мистецький майданчик "Кобзарська галявина", де виступатимуть кобзарі й лірники з Києва, Львова та Харкова.

Фестиваль збере й іноземних гостей: норвезького саксофоніста Бендіка Хофсета, німецького піаніста й трубача Себастіана Студніцького, польського піаніста-віртуоза Радослава Собчака, ізраїльський джазовий бенд Yogev Shetrit Trio, болгарського піаніста Івана Янакова та грузинського диригента й композитора Ніколоза Рачвелі.

Організатором фестивалю є український культурний центр Дом Майстер Клас. Партнерами Bouquet Kyiv Stage 2026 стали Національний заповідник "Софія Київська", Асоціація "Дивись українське!", Благодійний фонд "МХП-Громаді", Deloitte в Україні, Посольство Ізраїлю, Польський інститут у Києві, United Heritage, готель "Воздвиженський" та інші. Інформаційними партнерами виступають ІА "Інтерфакс-Україна", Kyiv Post, Elle, 5 канал, Суспільне Культура, Радіо Культура, Укрінформ та ТиКиїв.

Bouquet Kyiv Stage заснований у 2018 році й щороку проходить у Софії Київській та за кордоном. Це міжнародний, мультидисциплінарний, некомерційний та соціально орієнтований фестиваль, який утверджує українську культуру як силу, що не руйнує, а зберігає майбутнє.