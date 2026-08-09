Петиції про пам'ятник Підмогильному, Багряному та Ліні Костенко на місці монумента Булгакову в Києві не набрали голосів

Петиції на сайті Київської міської ради із закликом встановити пам’ятники письменникам Валер’яну Підмогильному і Івану Багряному та поетесі Ліні Костенко на місці демонтованого монумента російському письменнику Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі в столиці не набрали необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 8 червня і станом на 7 серпня вона набрала лише 185 голосів із 6 тис. необхідних.

"На місці нещодавно знесеного пам’ятника Булгакову встановити пам’ятник Валер’яну Підмогильному, який у романі "Місто" так смачно зобразив красень Київ", – йшлося в петиції.

Ще одна петиція щодо встановлення пам’ятника Підмогильному набрала лише 406 голосів.

Також петиція із закликом встановити пам’ятник Івану Багряному на місці демонтованого монумента Булгакову набрала лише 323 голоси.

"Символічно, що саме Багряний – непохитний борець супроти совєцького режиму, що все своє життя стояв супроти тих, хто намагався стерти Україну з карти світу – має замінити на цьому місці уособлення "русского міра" – імперської ідеології, яка століттями намагалась знищити українську культуру, мову та ідентичність", – вважає автор петиції.

Крім того, петиція із закликом встановити монумент Ліні Костенко на місці демонтованого пам’ятника Булгакова теж набрала лише 666 голосів.

"Ліна Костенко – це жива легенда, совість української нації та символ незламності. Її життєвий та творчий шлях є взірцем гідності", – йшлося в петиції.

Серед іншого, петиція із закликом установити на місці демонтованого пам’ятника Булгакову пам’ятник вбитим росією українським дітям набрала лише 413 голосів із 6 тис. необхідних.

"Встановлення такого пам’ятника біля музею булгакова на місці демонтованого пам’ятника письменнику окрім вшанування пам’яті вбитих росією дітей нагадуватиме в тому числі відвідувачам музею про агресивну імперську суть московського утворення, до якого більш ніж прихильно ставився булгаков на відміну від його відношення до українського визвольного руху", – йшлося в петиції.

Як повідомлялося, 4 червня у Києві на Андріївському узвозі демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову. Рішення про демонтаж монументу з публічного простору столиці було ухвалене Київською міською радою 18 грудня 2025 року.

Підставою для демонтажу став фаховий висновок Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених Булгакову, до символіки російської імперської політики.

Демонтований пам’ятник Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая.