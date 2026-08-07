Першим підняв F-16 у небо України: про легендарного пілота Олексія "Мунфіша" Меся створили мультфільм

Анімаційну стрічку про Олексія "Мунфіша" Меся – першого українського пілота, що підняв у бій винищувач F-16, презентували 6 серпня у Києві у Музеї війни, повідомила пресслужба проєкту "Книга мандрівника"

"Вийшла анімаційна стрічка про Олексія "Мунфіша" Меся – першого українського пілота, що підняв у бій винищувач F-16. Вона розповідає історію Олексія мовою, зрозумілою навіть наймолодшим глядачам. Це перший випуск нового циклу мультфільмів "Книга-мандрівка. Герої" про героїв війни Росії проти України", – йдеться у прессрелізі, що отримало агентство "Інтерфакс- Україна" у п’ятницю.

Олексій Месь – полковник Повітряних сил Збройних сил України, Герой України.

Позивний "Мунфіш" він отримав задовго до того, як став одним із перших українських пілотів F-16. У 2022 році разом із побратимом Андрієм "Джусом" Пільщиковим він переконував міжнародних партнерів передати Україні сучасні винищувачі. А коли рішення нарешті ухвалили, очолив першу групу пілотів, які протягом року опановували техніку в США. Після прибуття F-16 до України саме Мунфіш першим підняв винищувач у бій.

Поява перших F-16 влітку 2024 року стала переломним моментом у захисті України. Відтоді Олексій здійснив десятки бойових вильотів і знищив не одну повітряну ціль. 26 серпня 2024 року, відбиваючи комбіновану ракетно-дронову атаку Росії, він загинув, захищаючи українське небо.

"Мультфільм про Мунфіша – це історія про подвиг і про людину: її мрії, кохання, буденне життя, яке обірвала війна. Зробити стрічку максимально правдивою авторам допомогла дружина пілота Юлія Месь. Вона поділилася спогадами і дбала, щоб кожен відтворений факт із життя Олексія відповідав дійсності", – йдеться у прессрелізі проєкту.

"Коли ми з командою "Книги-мандрівки" обговорювали ідею мультфільму, моїм головним проханням було: хай він буде про Олексія, але – для Уляни. Це наша маленька донечка. Для свого тата вона була найбільшою цінністю", – сказала дружина героя.

"Війна забирає людей, але ми не маємо дозволити їй забрати ще й пам’ять про них. Я щиро дякую всій команді, яка працювала над створенням мультфільму", – наголосила Юлія Месь.

Прем’єру стрічки провели в Музеї війни разом із виставкою особистих речей пілота. На подію завітали представники Повітряних сил України, родина і побратими Олексія, а також лідери думок і волонтери, які підтримують проєкт.

Переглянути перший мультфільм циклу "Книга-мандрівка. Герої" про Олексія "Мунфіша" Меся можна на YouTube-каналі проєкту безкоштовно.

"Книга-мандрівка" – український мультимедійний проєкт, який з 2017 року створює анімаційний серіал та ілюстровані видання про Україну та видатних українців у форматі ігрового навчання. Новий анімаційний цикл проєкту "Герої" присвячений героям війни Росії проти України. Перший мультфільм циклу – про військового льотчика та Героя України Олексія "Мунфіша" Меся. Мультфільм озвучив Сергій Жадан.