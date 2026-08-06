Проєкт "Театральні вікна: Україна-США" охопить театри шести прифронтових міст

У Харкові 7 серпня вже втретє стартує проєкт українсько-американського культурного обміну "Театральні вікна: Україна-США", який цього року охопить театри шести прифронтових міст України.

Від України у програмі беруть участь театри Харкова, Миколаєва, Одеси, Дніпра, Сум та Запоріжжя. У межах проєкту відбуваються взаємні читання сучасної драматургії в Україні та США, а також постановки українських і американських п’єс.

"Це можливість і для фахівців, і для глядачів дізнатися про невідомі драматургічні пласти, відчути через театр, чим живуть люди в іншій країні, розширити світогляд. Ми розпочали цей проєкт два роки тому з одного читання американської драми у Харкові, зараз він охоплює шість міст, причому у Миколаєві та Сумах плануються повноцінні постановки", – зазначив співзасновник Театру на Жуках і координатор проєкту Дмитро Терновий.

У травні в Нью-Йорку вже відбулися читання українських п’єс "Текст для театру" військовослужбовиці Антоніни Крим та "Антоніна" драматурга Тетяни Киценко.

У Харкові 7 серпня вперше в Україні буде представлено п’єсу американського драматурга Алі Вітербі "Життєвий цикл зірки" — історію дружби двох дівчат, яка почалася у дитячому садку і тривала все життя. П’єса написана у 2024 році та була показана на Едінбурзькому фестивалі у 2025-му. В українському читанні беруть участь актори трьох харківських театрів: Театру на Жуках, Театру Квітки (Харківський академічний драматичний театр ім. Квітки-Основ’яненка) та Харківського академічного українського драматичного театру ім. Шевченка "Березіль".

Алі Вітербі — молодий драматург, телесценаристка та викладачка, авторка близько 20 театральних текстів. Її роботи ставили Центр Кеннеді, Національна мережа нових п’єс, театри La Jolla Playhouse, Round House, HERE Arts Center, австралійський Owl and Cat та Horizon Theatre Company. Вона перемогла у Національному конкурсі єврейських драматургів 2019 року та була фіналісткою Національної конференції драматургів О’Ніла.

Проєкт реалізується за підтримки програми Linkages: Ukraine від Center for International Theatre Development (CITD), з українського боку його ініціював харківський Театр на Жуках.

Цьогоріч у програмі також беруть участь Миколаївський академічний художній драматичний театр, Національний академічний театр драми та музкомедії ім. Щепкіна (Суми), Одеський академічний музично-драматичний театр ім. Василька, Дніпровський академічний театр драми та комедії "Драміком" та Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Магара.