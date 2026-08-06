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Культура

В Україні створено 35 нових пісень на слова Івана Франка в межах конкурсу "Франко єднає"

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В Україні завершився перший тур Всеукраїнського пісенного фестивалю-конкурсу "Франко єднає", присвяченого 170-річчю від дня народження Івана Франка. На цьому етапі українська пісенна Франкіана поповнилася 35 новими авторськими композиціями на слова письменника.

З 15 липня до 5 серпня оргкомітет отримав 37 заявок від учасників з різних регіонів України. До оцінювання журі допущено 35 творів, ще два не відповідали умовам конкурсу. Нові пісні створено на тексти 31 твору Івана Франка, що суттєво розширило сучасний музичний репертуар на його слова.

До 10 серпня журі визначить десять найкращих композицій, які візьмуть участь у фіналі. У складі журі – українські виконавці Злата Огнєвіч, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Павло Табаков, генеральний директор Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого Олег Сербін та музикант Олесь Журавчак.

Фінал фестивалю-конкурсу "Франко єднає" відбудеться 28 серпня у селі Нагуєвичі Львівської області, де десять фіналістів виконають свої твори наживо. Того ж дня заплановано гала-концерт за участю популярних українських артистів і переможців конкурсу за підтримки Українського культурного фонду.

У вересні 2026 року на телеканалі М1 відбудеться трансляція програми "Франко єднає на М1", що дасть змогу широкій аудиторії почути нові пісні на слова Івана Франка.

Ініціаторами проєкту виступили Міжнародний фонд Івана Франка, Державний історико-культурний заповідник "Нагуєвичі", Дрогобицька міська рада, Дрогобицький музичний коледж ім. Василя Барвінського, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Музей видатних діячів української культури та Управління культури і розвитку туризму Дрогобицької міської ради.

Джерело: Міжнародний фонд Івана Франка

#пісні #фонд_івана_франка
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