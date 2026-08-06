Майже 2 тис. пам'яток та понад 2,6 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

Майже 2 тис. пам’яток культурної спадщини та понад 2,6 тис. об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію, повідомляє Міністерство культури.

"Росія продовжує системно руйнувати культурну спадщину та інфраструктуру України. Станом на кінець липня 2026 року росіяни пошкодили або знищили 1990 об’єктів культурної спадщини та 2625 об’єктів культурної інфраструктури. За місяць кількість постраждалих об’єктів культурної інфраструктури збільшилася на 49, а об’єктів культурної спадщини – на 41. Загалом перелік втрат української культури зріс на 90 об’єктів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, серед постраждалих об’єктів культурної спадщини: 192 пам’ятки національного значення; 1605 пам’яток місцевого значення; 193 щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

Так, російські атаки повністю зруйнували 47 об’єктів культурної спадщини: один – національного значення, 44 – місцевого значення та два щойно виявлені об’єкти. Ще 1943 об’єкти зазнали пошкоджень.

Відзначається, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Зокрема, найбільших руйнувань зафіксовано в Харківській – 358, Херсонській – 303, Одеській – 211, Донецькій – 229 та в Києві – 272.

Зазначається, що найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Запорізькій областях.

Зокрема, постраждали: клубні заклади – 1300 (283 знищено та 1017 пошкоджено); бібліотеки – 906 (228 знищені, 678 пошкоджені); заклади мистецької освіти – 196 (25 знищені, 171 пошкоджений); музеї та галереї – 141 (20 знищені, 121 пошкоджений); театри, кінотеатри та філармонії – 56 (4 знищені, 52 пошкоджені); заповідники – 9; парки та зоопарки – 13 (2 знищені, 11 пошкоджені); цирки – 3; кіностудія у Києві.

"Тимчасова окупація майже всієї території Луганської області та значних частин Запорізької, Донецької й Херсонської областей не дає змоги встановити остаточну кількість зруйнованих і пошкоджених закладів та пам’яток. Тому наведені дані не відображають повного масштабу втрат української культури.", – йдеться в повідомленні.