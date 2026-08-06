В книжковій галузі обговорюють необхідність стимулювання попиту на книги і розвантажування складів через книгарні та бібліотеки

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") закликає стимулювати розвантаження складів з книжками через поповнення бібліотек і розширення мережі книгарень, щоб запобігти знищенню видавничої продукції на складах російськими ударами.

"Перш ніж говорити про компенсацію видавництвам за знищені книги, варто зрозуміти, чому росіяни взагалі мають можливість знищувати їх у таких масштабах? Тому що вони місяцями лежать на складах. І це не через поганий попит на книги. Причина інша: мережа книгарень в Україні досі недостатньо розвинена, аби навіть книги, на які є значний попит, швидко потрапляли до рук читачів. Саме там та в бібліотеках вони були б у відносній безпеці, а головне – виконували б свою справжню місію: дарували людям знання, емоції та насолоду від читання", – написав В’ятрович в мережі Facebook.

Він наголосив, що сьогодні варто говорити не лише про компенсацію за знищені росіянами видання, а також потрібно зробити все, щоб ці склади якнайшвидше розвантажувалися через книгарні та бібліотеки.

"Саме на підтримку цих мереж держава має спрямувати ті, на жаль, незначні ресурси, які сьогодні може виділити на культуру. Нарешті має запрацювати ухвалений ще у 2022 році закон про підтримку книговидання та книгорозповсюдження, який передбачає часткову компенсацію оренди для книгарень. Потрібно також у повному обсязі відновити програми бібліотечних закупівель", – додав депутат.

В свою чергу генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов підтримав написане В’ятровичем.

"Плюс треба програма стимулювання попиту кінцевих споживачів на культурні продукти. Це може бути "книжкова тисяча", яка під час Ковіду врятувала видавців", – написав він в коментарях.

Зі свого боку гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова заявила, що розвести по магазинах і бібліотеках те, що залишилось на складах, виглядає як хоча б якийсь вихід.

"Я з цими складами відчуваю себе як оця білка Скред з горішком: частково з Харкова переїхали в Рівне, повернулися, потім в Київ, почали бити по складах в Києві, ми до Львова, там ціни захмарні. А склади потрібні мінімум 2 тис метрів. І обладнання в них. Це мільйони гривень… Не знаю як все зберегти", – додала вона.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Видавці, книгарі і профільна асоціація розраховують на підтримку держави в компенсації збитків внаслідок російських обстрілів.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книг книговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.