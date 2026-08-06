Знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef в результаті російського удару по логістичному центру

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.

"Ракетного обстрілу зазнав наш резервний склад на базі логістичного партнера Denka Logistics, який нещодавно запрацював після знищення основного складу. Під час минулої атаки постраждав центральний склад, але ще був невеликий резервний, де зберігалась ще частина наших книг. Вогонь забрав ще понад 100 000 книг видавництва BookChef. Це всі наші складські залишки та новинки, які лише нещодавно приїхали з друкарень і зовсім скоро мали опинитися у ваших руках", – йдеться в повідомленні видавництва.

Зазначається, що у зв’язку з цим BookChef змушений переглянути терміни виконання передзамовлень.

"Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Дати отримання книг залежатимуть від запуску нових складських потужностей і повторного друку окремих видань. Щойно матимемо оновлену інформацію, на сайті з’являться нові дати виходу нових накладів і додруків, щоб кожен міг перевірити статус свого замовлення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 липня прем’єр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі.

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль після чергового російського обстрілу, в якому зазнали пошкоджень видавництва і друкарні, заявила про необхідність виділення 150-200 млн грн на відновлення втраченого мільйона книжок.

У 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книгкниговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники. За попередніми оцінками знищено 8 млн книжок.